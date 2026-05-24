GKS Katowice zagra w Europie. Co zaskoczyło trenera Góraka?

GKS Katowice awansował do Europy

Trener Rafał Górak podkreślił ewolucję zespołu w ostatnich latach, wskazując na dalszą potrzebę pracy, cierpliwości i pokory. Jego zdaniem sport nie toleruje pychy, dlatego drużyna musi koncentrować się na ciągłym rozwoju. Kluczowe dla sukcesu było utrzymanie wiary w możliwość osiągnięcia celu, nawet gdy awans do europejskich pucharów wydawał się odległy. Zespół GKS Katowice koncentruje się na ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności i strategii.

Katowiczanom do zapewnienia sobie piątego miejsca, gwarantującego udział w eliminacjach Ligi Konferencji, wystarczał remis w sobotnim meczu z Pogonią Szczecin. W dramatycznych okolicznościach, przegrywając 0:1 w doliczonym czasie gry, GKS Katowice zdołał wyrównać. Decydującą bramkę w 96. minucie zdobył Marcel Wędrychowski, wychowanek Pogoni urodzony w Szczecinie, który jeszcze niedawno reprezentował barwy tego klubu.

"Mam wrażenie, że wykręciliśmy niezły numer w tym sezonie" – powiedział PAP trener zespołu Rafał Górak.

Sezon GKS Katowice – od spadku do Europy?

Zespół GKS Katowice rozpoczął rundę wiosenną obecnego sezonu, będąc w strefie spadkowej, co podkreśla skalę późniejszego sukcesu. Trener Rafał Górak, architekt obecnych osiągnięć GieKSy, dwa lata wcześniej wprowadził drużynę do Ekstraklasy, kończąc 19-letnią nieobecność klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jego doświadczenie w budowaniu silnego zespołu okazało się kluczowe dla tegorocznego awansu.

Kapitan zespołu, Arkadiusz Jędrych, zauważył, że GKS Katowice ma za sobą wyjątkowo trudny, lecz ostatecznie triumfalny sezon. Stwierdził, że bycie w piątce najlepszych drużyn w Polsce to znaczące osiągnięcie. Kibice nie kryli swojej euforii z powrotu klubu na europejskie areny, skandując hasła o pucharach dla GieKSy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.