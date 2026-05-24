2. Ekstraliga żużlowa. Wilki Krosno uległy PSŻ Poznań, ale kto był liderem?

Zacięty mecz 2. Ekstraligi żużlowej w Krośnie

Spotkanie 2. Ekstraligi żużlowej pomiędzy Celfast Wilkami Krosno a Hunters PSŻ Poznań zakończyło się zwycięstwem gości. Drużyna z Poznania pokonała gospodarzy wynikiem 46:43, co świadczy o niezwykle zaciętej rywalizacji na torze. Różnica zaledwie trzech punktów wskazuje na to, że walka o każdy bieg była niezwykle istotna dla końcowego rezultatu tego ligowego starcia.

Mecz rozegrany na torze w Krośnie przyniósł kibicom wiele emocji. Gospodarze, Celfast Wilki Krosno, mimo silnego składu i wsparcia własnej publiczności, musieli uznać wyższość przyjezdnych. Hunters PSŻ Poznań zaprezentowali konsekwentną jazdę i dobrą strategię, co pozwoliło im odnieść cenne zwycięstwo na wyjeździe.

Kto był liderem punktowym w szeregach obu drużyn?

W drużynie Celfast Wilków Krosno, najlepszym zawodnikiem okazał się Jason Doyle, który zgromadził na swoim koncie 12 punktów. Solidne wsparcie zapewnili mu Tobiasz Musielak i Robert Chmiel, obaj z dorobkiem 10 punktów, co podkreśla ich kluczową rolę w walce o ligowe punkty. Pozostali zawodnicy, tacy jak Radosław Kowalski (7), Luke Becker (3), Marcus Birkemose (1) oraz Jakub Wieszczak (0), również dołożyli swoją cegiełkę do wyniku zespołu.

Po stronie Hunters PSŻ Poznań, liderem punktowym został Dimitri Berge, zdobywca 11 oczek. Znaczący wkład w zwycięstwo mieli także Ryan Douglas z 10 punktami oraz Niels Kristian Iversen, który uzbierał 9 punktów, co świadczy o równym rozłożeniu sił w zespole gości. Kacper Pludra (8), Bartosz Smektała (4), Antoni Mencel (3) i Kamil Witkowski (1) uzupełnili skład punktowy zwycięskiej ekipy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.