Magda Linette triumfuje na French Open. Czy Polka przełamała trudną passę w Paryżu?

Linette przełamuje niekorzystną serię na Roland Garros

Polska tenisistka Magda Linette pokonała Czeszkę Terezę Valentovą w meczu pierwszej rundy wielkoszlemowego French Open. 34-letnia poznanianka odniosła zwycięstwo w trzech setach, z wynikiem 5:7, 6:4, 7:6 (11-9), co zakończyło się po blisko trzech godzinach intensywnej walki na korcie. Spotkanie charakteryzowało się zaciętą rywalizacją, rozgrywaną w trudnych warunkach wysokiej temperatury.

Dla Linette to niezwykle ważne zwycięstwo, ponieważ przełamała ona trzyletnią serię porażek w pierwszej rundzie turnieju w Paryżu. Jej najlepsze dotychczasowe osiągnięcia na kortach French Open miały miejsce w latach 2017 i 2021, kiedy to dwukrotnie dotarła do trzeciej rundy rywalizacji singlistek.

Jakie inne Polki zagrają na kortach French Open?

Oprócz Magdy Linette, w turnieju singlistek na French Open zaprezentują się jeszcze trzy polskie tenisistki. Aktualnie trwa mecz Magdaleny Fręch, która mierzy się z Rumunką Eleną-Gabrielą Ruse. Jej wynik będzie kluczowy dla dalszych polskich nadziei w tegorocznej edycji.

W poniedziałek do gry przystąpią Iga Świątek, liderka światowego rankingu, która zmierzy się z Australijką Emerson Jones, oraz Maja Chwalińska, której rywalką będzie Chinka Qinwen Zheng. Wszystkie te spotkania są bacznie obserwowane przez fanów tenisa, oczekujących na kolejne sukcesy polskich reprezentantek. Ostateczny wynik meczu Linette to: Magda Linette (Polska) – Tereza Valentova (Czechy) 5:7, 6:4, 7:6 (11-9).

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.