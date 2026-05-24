Magdalena Fręch w drugiej rundzie French Open. Tajemnicza rezygnacja rywalki?

Zacięty początek i nagły krecz Ruse

Mecz pierwszej rundy turnieju French Open między Magdaleną Fręch a Eleną-Gabrielą Ruse charakteryzował się dużą intensywnością od samego początku. Polska tenisistka zajmuje obecnie 46. miejsce w światowym rankingu, natomiast jej rumuńska rywalka jest notowana na 77. pozycji. Co ciekawe, z czterech dotychczasowych spotkań obu zawodniczek, Ruse wygrała aż trzy.

W trudnych warunkach pogodowych, przy panującym upale, w drugim secie Elena-Gabriela Ruse poprosiła o przerwę medyczną, w trakcie której miała mierzone ciśnienie. Ostatecznie zdecydowała się poddać mecz, co automatycznie przypieczętowało awans Fręch do kolejnej rundy zmagań na kortach Rolanda Garrosa.

Decydujący tie-break pierwszej partii

Pierwszy set niedzielnego spotkania był wyjątkowo zacięty i trwał ponad godzinę, dostarczając kibicom wielu emocji. Elena-Gabriela Ruse była bardzo blisko wygrania tej partii, prowadząc w tie-breaku z wynikiem 5-3 i potrzebując zaledwie dwóch punktów do zwycięstwa. Jednakże Magdalena Fręch zdołała odwrócić losy seta, zdobywając cztery punkty z rzędu.

To pozwoliło polskiej tenisistce na wygranie pierwszej odsłony meczu 7:6 (7-5), co stanowiło kluczowy moment przed nagłym zakończeniem rywalizacji. Sytuacja ta pokazała jej determinację i umiejętność walki o każdy punkt, co z pewnością będzie ważne w kolejnych etapach French Open.

Kto będzie kolejną rywalką Magdaleny Fręch?

Łodzianka pozna swoją kolejną rywalkę w poniedziałek, po rozstrzygnięciu drugiego meczu pierwszej rundy. Będzie nią jedna z dwóch utytułowanych zawodniczek: albo rozstawiona z numerem 20. Rosjanka Ludmiła Samsonowa, albo Szwajcarka Jil Teichmann. Oczekiwania na ten pojedynek są wysokie, zwłaszcza po niespodziewanym przebiegu pierwszego starcia Fręch.

Wcześniej w niedzielę sukces na French Open odniosła także Magda Linette, która po blisko trzygodzinnym, wyczerpującym boju pokonała Czeszkę Tereza Valentovą wynikiem 5:7, 6:4, 7:6 (11-9). W poniedziałek swoje mecze rozegrają również Iga Świątek, która zmierzy się z Australijką Emerson Jones, oraz Maja Chwalińska, której przeciwniczką będzie Chinka Qinwen Zheng. Polski tenis ma silną reprezentację na kortach Rolanda Garrosa.

"Magdalena Fręch (Polska) - Elena-Gabriela Ruse (Rumunia) 7:6 (7-5), 2:1 - krecz Ruse."

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.