Przemysław Czarnek ma powody do radości. Były minister właśnie został dziadkiem po raz drugi

Były szef resortu nauki i edukacji przeżywa obecnie wzniosłe chwile, co skutecznie skierowało zainteresowanie opinii publicznej na jego sprawy prywatne .

. Poseł partii Jarosława Kaczyńskiego doczekał się kolejnej wnuczki, o czym poinformowała w sieci eurodeputowana Marlena Maląg.

Sprawdź, dlaczego przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości określiła to narodziny mianem wspaniałego daru oraz czego życzyła najbliższym.

Życzenia od Marleny Maląg dla Przemysława Czarnka

Były minister edukacji narodowej przeżywa niezwykle szczęśliwe chwile, ponieważ jego najbliższe grono właśnie się rozrosło. Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości powitał na świecie swoje drugie wnuczę, którym tym razem okazała się dziewczynka. Co ciekawe, informacja o narodzinach nie wypłynęła od samego zainteresowanego, ale została upubliczniona za sprawą jego redakcyjnej koleżanki z ugrupowania. Marlena Maląg zamieściła w sieci specjalny komunikat, w którym przekazała parlamentarzyście najszczersze wyrazy uznania oraz życzyła nowemu członkowi rodziny i jego bliskim mnóstwa zdrowia. Publikacja europosłanki błyskawicznie przyciągnęła uwagę użytkowników internetu, którzy ochoczo dołączyli do powinszowań.

Serdeczne gratulacje dla @CzarnekP z okazji narodzin wnuczki! ❤️ Jako babcia wiem, ile radości, wzruszeń i dumy przynosi pojawienie się wnuków. To wyjątkowy dar i piękny początek nowego etapu w życiu.Życzę całej Rodzinie dużo zdrowia, miłości i wielu niezapomnianych chwil z… pic.twitter.com/YanC2x1O5B— Marlena Maląg (@MarlenaMalag) July 20, 2026

– Serdeczne gratulacje dla @CzarnekP z okazji narodzin wnuczki! – napisała europosłanka PiS na platformie X. Jak podkreśliła, pojawienie się wnuków przynosi wiele radości, wzruszeń i dumy. – To wyjątkowy dar i piękny początek nowego etapu w życiu – dodała. Maląg życzyła całej rodzinie zdrowia, miłości oraz wielu niezapomnianych chwil z maleństwem.

Kiedy Przemysław Czarnek powitał pierwszego wnuka?

Mała dziewczynka jest już drugim potomkiem w kolejnym pokoleniu rodziny znanego polityka. Poseł PiS zadebiutował w roli dziadka niedawno, bo w listopadzie 2024 roku, kiedy to jego córka Julia urodziła syna o imieniu Aleksander. Młoda matka stanęła na ślubnym kobiercu zaledwie rok wcześniej, a teraz klan Czarnków znów zyskał nową osobę.

Parlamentarzysta zazwyczaj bardzo aktywnie komentuje bieżące wydarzenia na polskiej scenie politycznej, jednak niezwykle rzadko odsłania kulisy swojej codzienności. Tym razem radosną nowinę ujawniła światu była minister rodziny, decydując się na publiczny gest w wirtualnej przestrzeni. Jej wpis natychmiast wywołał poruszenie wśród internautów, co zaowocowało lawiną pozytywnych komentarzy pod adresem świeżo powiększonej rodziny. Pojawienie się na świecie małej dziewczynki stanowi bez wątpienia doskonały pretekst do odpoczynku od sejmowych batalii i skupienia się na pielęgnowaniu więzi z najbliższymi.

Poniżej galeria zdjęć: Przemysław Czarnek podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Kalisza w hali OSRiR w Kaliszu

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