Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega przed prowokacjami. Rosja może wykorzystać ukraińskie drony

Władysław Kosiniak-Kamysz o rosyjskich prowokacjach

Wicepremier i szef resortu obrony narodowej przedstawił ustalenia po spotkaniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o najważniejszych wątkach poruszonych podczas obrad. „- Wśród poruszanych tematów były m. in. prowokacje Federacji Rosyjskiej. Eskalacja wojny hybrydowej, czyli takich działań jak zakłócanie GPS-u, różnego rodzaju akcje dywersyjne, różnego rodzaju prowokacje dronowe, przy których mogą być wykorzystywane również statki powietrzne ukraińskie - zabezpieczone lub przejęte przez Federację Rosyjską w ostatnich tygodniach w wyniku intensywnych działań Ukrainy -” wyjaśnił minister obrony narodowej podsumowując narastające zagrożenie ze wschodu.

Drony wymierzone we wschodnią flankę NATO

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej sprecyzował, że przejęte przez wojska Putina maszyny bezzałogowe stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państw granicznych. Tego rodzaju sprzęt może zostać celowo wykorzystany przeciwko terytoriom Rumunii, Finlandii, państw bałtyckich oraz Polski. „- Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane. Koordynujemy te działania również z naszymi sojusznikami na wschodniej flance NATO.” dodał polityk, zwracając uwagę na międzynarodową współpracę służb mundurowych.

Szef MON o uszczelnianiu granicy z Białorusią

Kolejnym istotnym zagadnieniem omawianym przez członków rządu była bieżąca sytuacja na wschodnich rubieżach kraju. „Przypomnę, że nikomu nie udało się w nielegalny sposób przekroczyć granicy polsko-białoruskiej. Zapora, którą zmodernizowaliśmy, optoelektronika, czyli systemy, kamery, monitoring, szybkie reagowanie, dywizja, która jest odpowiedzialna za to, współpraca pomiędzy wojskiem i Strażą Graniczną – to wszystko służy uszczelnieniu granicy -” podkreślił wicepremier, wskazując na skuteczność zapory systemowej zainstalowanej na wschodzie.

Rosyjska dezinformacja i ataki w sieci

Podczas rządowego spotkania przeanalizowano również kwestie związane z cyfrowym bezpieczeństwem państwa. „- Narasta akcja dezinformacyjna i agresja wobec obywateli Ukrainy. O tym chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć: my sobie z rosyjską propagandą poradzimy i radzimy. Nie poradzimy sobie, jeżeli ta rosyjska propaganda będzie powielana przez Polaków, przez nas samych. Wtedy rodzi się ogromne niebezpieczeństwo -” przestrzegł Władysław Kosiniak-Kamysz, analizując nasilające się cyberataki dezinformacyjne w przestrzeni publicznej.

Kosiniak-Kamysz apeluje o rozwagę w sieci

Na koniec swojego wystąpienia minister obrony narodowej wezwał obywateli do ostrożnego podchodzenia do wiadomości publikowanych w internecie. „- Będziemy walczyć z dezinformacją, z fałszywymi informacjami przekazywanymi po to, żeby wzbudzać niepokój, żeby wzbudzać brak zaufania do instytucji państwowych, a teraz najbardziej skierowanymi na takie skłócenie nas z Ukraińcami -” podsumował przedstawiciel rządu, akcentując konieczność uważnego weryfikowania wiadomości w dobie wojny hybrydowej.