Mateusz Morawiecki przerywa milczenie. Wydał pilne oświadczenie w sieci

Morawiecki przypomina o sukcesach rządu PiS

Były prezes Rady Ministrów udostępnił swoje wystąpienie na platformie X. W materiale wideo Mateusz Morawiecki przypomniał, że lata sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość pozwoliły stworzyć silne i szybko rozwijające się na tle Europy państwo. Jak zaznaczył, ten sukces to wynik zaangażowania wielu osób, w tym rządu Beaty Szydło, jego własnego gabinetu oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a także pracy ekspertów i samorządowców.

Według byłego premiera zróżnicowanie wewnątrz partii jest zjawiskiem naturalnym. Zwrócił uwagę na to, że ugrupowanie stoi obecnie na rozdrożu – może skupić się na dotychczasowym elektoracie tracąc wpływy, albo podjąć próbę odbudowania szerokiego obozu centroprawicowego.

Możemy docierać do różnych grup wyborców - jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami, z pracownikami, z młodymi, z samorządowcami, z NGO-sami czy z mieszkańcami wielkich miast. Nasi konkurenci potrafią działać różnymi skrzydłami - my również nie powinniśmy bać się różnorodności. Różne skrzydła, ale jeden wielki obóz patriotyczny - podkreślił.

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Co dalej ze stowarzyszeniami polityków PiS?

Mateusz Morawiecki wyjaśnił cel powołania swojego stowarzyszenia „Rozwój Plus”. Z jego słów wynika, że inicjatywa miała służyć ochronie osiągnięć ugrupowania i poszerzaniu zaplecza prawicy. Polityk wskazał również na główny cel, jakim w jego ocenie jest odsunięcie od władzy obecnego rządu pod kierownictwem Donalda Tuska.

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W swoim wystąpieniu były premier zwrócił się do partyjnych kolegów, podkreślając konieczność rozróżnienia zdrowej konkurencji od wewnętrznych konfliktów.

Silna prawica nie boi się różnych środowisk, różnych temperamentów i ciężkiej pracy programowej - bo wygrywa wtedy, gdy potrafi łączyć, a nie dzielić. Dziś naszym zadaniem jest jedno: odzyskać zaufanie Polaków, wygrać wybory i znów zbudować ambitną, bezpieczną i silną Polskę. 🇵🇱 pic.twitter.com/eOH8DY9HxH— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 21, 2026

My także musimy to umieć. Prawo i Sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. (...) Nie możemy być partią hermetyczną i wsobną - bądźmy wielkim obozem polskich spraw. Bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy, odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy i ponownie uruchomi mechanizmy rozwoju dumnej Polski. Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce - podkreślił były szef rządu.

Sytuacja ma związek z niedawną uchwałą władz Prawa i Sprawiedliwości. W ubiegłym tygodniu wydano dokument, w którym pod groźbą usunięcia z partii, zobowiązano członków do rezygnacji z udziału w wewnętrznych stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Dotyczy to między innymi organizacji „Rozwój Plus” Mateusza Morawieckiego oraz „Po pierwsze Polska” Jacka Sasina. Zgodnie z decyzją kierownictwa, na dostosowanie się do nowych zasad politycy mają czas do czwartku, 23 lipca. Jacek Sasin już poinformował o zakończeniu działalności swojego projektu.