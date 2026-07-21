Grób gen. Waldemara Skrzypczaka w pierwszą rocznicę śmierci. Uwagę przykuwa maleńki szczegół

Zasłużony dowódca i ekspert. Kim był gen. Waldemar Skrzypczak?

Generał Waldemar Skrzypczak zapisał się w pamięci jako niezwykle doświadczony i szanowany wojskowy. Przez trzy lata (2006–2009) pełnił funkcję Dowódcy Wojsk Lądowych, a później doradzał wiceministrowi obrony narodowej w kwestiach modernizacji armii (2012–2013). Brał również udział w misjach stabilizacyjnych w Iraku. W ostatnich latach swojego życia często występował w mediach, gdzie analizował sytuację za naszą wschodnią granicą, a także w przystępny sposób tłumaczył skomplikowane zawiłości dotyczące bezpieczeństwa państwa i geopolityki.

Generał Skrzypczak przeszedł długą drogę w armii

Urodzony 19 stycznia 1956 roku w Szczecinie oficer związał swoje życie z polskim wojskiem, specjalizując się jako oficer dyplomowany wojsk pancernych. Jego służba rozpoczęła się w 1976 roku w Siłach Zbrojnych PRL. W trakcie swojej bogatej kariery stawał na czele wielu jednostek, w tym 32 Pułku Zmechanizowanego, 16 Dywizji Zmechanizowanej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Najwyższe stanowisko – dowódcy Wojsk Lądowych – piastował do 2009 roku, kiedy to złożył rezygnację, sprzeciwiając się polityce ówczesnego MON. Następnie, od 2011 roku doradzał ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi, by rok później objąć stanowisko podsekretarza stanu.

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Miejsce spoczynku generała Skrzypczaka na Powązkach

Ceremonia pogrzebowa generała była głęboko wzruszającym wydarzeniem. Oprócz najbliższej rodziny i przyjaciół, hołd zmarłemu oddał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, po czym nastąpiło złożenie urny na Powązkach Wojskowych.

W pierwszą rocznicę śmierci odwiedziliśmy miejsce spoczynku generała. Jest to prosty, elegancki pomnik z wysoką, czarną płytą. Na kamieniu wyryto daty urodzenia i śmierci (19.01.1956 – 21.07.2025) oraz znane łacińskie motto „Non omnis moriar”, co w tłumaczeniu na polski znaczy „nie wszystek umrę”.

Widać, że miejsce to jest regularnie odwiedzane. Na płycie znajdują się świeże kwiaty i znicze, w tym jeden ozdobiony symbolem polskiego orła. Jednak największą uwagę przyciąga mały, precyzyjnie wykonany model czołgu, który ktoś złożył w hołdzie zmarłemu wojskowemu.