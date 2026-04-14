Przegrana Orbana na Węgrzech: Vance wyraża żal i nadzieję na współpracę

Vance ocenia porażkę Viktora Orbana

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, J.D. Vance, w rozmowie z Fox News wyraził swoje rozczarowanie wynikiem wyborów na Węgrzech, które zakończyły się porażką Viktora Orbana. „Viktor Orban to wspaniały facet, który wykonuje świetną robotę” – powiedział Vance, podkreślając, że jego 16-letnie rządy przyniosły znaczące zmiany na Węgrzech. Mimo że wiedzieli o wysokim ryzyku przegranej Orbana, zdecydowali się go poprzeć ze względu na jego stanowisko wobec biurokracji w Brukseli, która, jak stwierdził Vance, wyrządza wiele szkód Stanom Zjednoczonym.

Dlaczego USA wspierały Orbana?

Vance zaznaczył, że wsparcie dla Orbana było istotne, ponieważ jest jednym z niewielu europejskich liderów, którzy sprzeciwiają się Brukseli. „Jednym z powodów, dla których zdecydowaliśmy się to zrobić (wyrazić poparcie dla Orbana - PAP), nie jest to, że nie umiemy analizować sondaży” – wyjaśnił Vance. Podkreślił, że Orban był dobrym partnerem zarówno dla niego, jak i dla prezydenta Donalda Trumpa, a także dla całych Stanów Zjednoczonych.

Negocjacje z Iranem i relacje z Watykanem

Vance odniósł się również do ostatnich negocjacji z Iranem, które miały miejsce w Islamabadzie. Stwierdził, że osiągnięto pewien postęp, ale teraz to od Iranu zależy dalszy rozwój sytuacji. „Osiągnęliśmy pewien postęp w negocjacjach” – powiedział Vance, dodając, że Stany Zjednoczone zdobyły wiedzę na temat irańskiego stylu negocjacji. Wiceprezydent podkreślił, że USA oczekują, iż Iran otworzy cieśninę Ormuz i pozbędzie się wzbogaconego uranu.

W rozmowie z Fox News Vance skomentował również nieporozumienia z Watykanem. Wyraził przekonanie, że papież powinien skupić się na kwestiach moralnych i wewnętrznych Kościoła katolickiego, pozostawiając politykę publiczną w rękach prezydenta Stanów Zjednoczonych. „Z pewnością uważam, że w pewnych przypadkach najlepiej byłoby, gdyby Watykan skupił się na kwestiach moralności” – dodał Vance.

Krytyka papieża przez Trumpa

Dzień wcześniej prezydent Donald Trump wyraził swoje niezadowolenie z postawy papieża Leona XIV, krytykując go za podejście do przestępczości i polityki zagranicznej. „Papież Leon jest SŁABY w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej” – napisał Trump na platformie Truth Social. Vance odniósł się do tego, stwierdzając, że zamieszczona przez Trumpa grafika była żartem, który został źle zrozumiany. „Oczywiście (Donald Trump) usunął to, bo uznał, że wiele osób nie zrozumiało jego poczucia humoru” – powiedział wiceprezydent.

Źródło PAP.