Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun spotkał się ze swoimi sympatykami w minioną sobotę na placu Wszystkich Świętych w Krakowie, aby ostatecznie rozwiać narastające wątpliwości na temat jego politycznych planów. Formalnie kampania jeszcze się nie rozpoczęła, jednak walka o głosy w stolicy Małopolski wyraźnie przyspiesza.

Grzegorz Braun nie powalczy o stanowisko prezydenta Krakowa

Przez ostatnie tygodnie w kuluarach głośno mówiło się o tym, że znany europoseł potraktuje przedterminowe głosowanie w dawnej stolicy jako trampolinę do dalszych działań politycznych. Zamiast tego główny zainteresowany gładko odciął się od tych rewelacji.

Nigdy nie deklarowałem woli wystąpienia w przyspieszonych wyborach krakowskich – podkreślił podczas spotkania z mieszkańcami.

Europoseł zaznaczył jednocześnie, że kluczowe funkcje w mieście powinny trafiać w ręce lokalnych działaczy, a nie osób importowanych z zewnątrz. Według polityka, krakowianie zasługują na znacznie bogatszą ofertę nazwisk na kartach do głosowania, niż miało to miejsce podczas wcześniejszych kampanii.

Główna twarz formacji ogłosiła ostatecznie, na kogo stawia w najbliższym wyścigu. Wybór padł na Michała Klimka, lokalnego biznesmena prowadzącego na co dzień działalność w branży florystycznej.

Namaszczony działacz posiada wykształcenie inżyniera architekta i jest na stałe związany ze stolicą Małopolski. Dotychczas nie wybił się jednak na szerokie wody w lokalnej polityce. W trakcie ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych bezskutecznie walczył o mandat poselski z ramienia Konfederacji, uzyskując w okręgu krakowskim i sąsiednich powiatach skromny wynik 445 głosów.

Kto jeszcze planuje start w przedterminowych wyborach w Krakowie?

Szef rządu wciąż zwleka z ogłoszeniem kalendarza wyborczego, ale w mieście czuć już atmosferę ostrej kampanii. Kolejni chętni wyskakują jak grzyby po deszczu, podsycając zainteresowanie mediów. Akces do wyścigu zgłosili już między innymi Bartosz Bocheńczak reprezentujący Konfederację, Marianna Schreiber oraz były szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś.

Najważniejsi gracze na krajowej scenie wciąż nie odkryli swoich kart. Działacze Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości milczą na temat swoich reprezentantów. Z oficjalną deklaracją wstrzymuje się także Łukasz Gibała, który od dłuższego czasu uchodzi za jednego z najbardziej wpływowych graczy w lokalnym samorządzie.

Emocje przed wyborami na prezydenta Krakowa sięgają zenitu

Organizacja przyspieszonego głosowania błyskawicznie zamieniła stolicę Małopolski w arenę zaciekłej walki o dominację. Stawką są nie tylko wpływy na poziomie regionu, ale również ogromny prestiż płynący ze sprawowania władzy nad drugim największym ośrodkiem miejskim w państwie.

Sobotnia deklaracja europosła ucina ostatecznie medialne spekulacje na temat jego startu, odblokowując miejsce dla innych zawodników. Rozpoczyna się zupełnie nowy etap politycznej układanki, a wielu nowych graczy będzie starało się przyciągnąć uwagę lokalnego elektoratu. Wyraźnie widać, że temperatura krakowskiego sporu politycznego rośnie z każdym dniem.