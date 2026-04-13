Péter Magyar zapowiada ekstradycję. Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski stracą azyl

Péter Magyar planuje wizytę w Polsce. Tusk i Nawrocki w tle

Urząd premiera Węgier oficjalnie obejmie Péter Magyar.

Na terytorium tego państwa azylem politycznym cieszą się obecnie Zbigniew Ziobro oraz Marcin Romanowski.

Nowy przywódca kraju szybko zajął jasne stanowisko w sprawie dalszych losów obu polityków z Polski.

Podczas zwołanej w poniedziałek konferencji prasowej Péter Magyar ogłosił, że jego pierwsza zagraniczna podróż odbędzie się do naszego kraju. Węgierski lider podkreślił znaczenie wielowiekowych relacji między oboma narodami.

„Moja pierwsza wizyta zagraniczna będzie do Warszawy, rozmawiałem już o tym z premierem Tuskiem. Chciałbym również pojechać do Gdańska albo do innych polskich miast, będzie to w maju. Polska i Węgry połączone są relacją specjalną: to głęboka przyjaźń i sojusz sięgający ponad 1000 lat. Mieliśmy wspólnych władców”

Polityk zaznaczył jednocześnie, że konieczna jest naprawa stosunków dwustronnych. Odniósł się także do zaplanowanego spotkania z głową polskiego państwa. Prezydent Karol Nawrocki złożył mu oficjalne gratulacje, jednak komunikat w tej sprawie ukazał się dopiero w trakcie przemówienia szefa węgierskiego rządu.

„Viktor Orban praktycznie zniszczył te przyjaźń, służąc rosyjskim interesom. Ale my będziemy te relacje odbudowywać. To jest jedno z moich osobistych zobowiązań, żeby odbudować przyjaźń z Polską. Przyjadę do Polski i wtedy z przyjemnością spotkam się z prezydentem, który został wybrany w demokratycznych wyborach. On mi nie pogratulował, ale jakoś to przeżyję”

Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski stracą azyl na Węgrzech?

Obecnie Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski przebywają na węgierskim terytorium, gdzie korzystają z prawa azylu. W ojczyźnie nad byłym ministrem sprawiedliwości i jego podwładnym ciążą zarzuty karne związane z rzekomymi nieprawidłowościami finansowymi w Funduszu Sprawiedliwości. Nowy szef rządu Węgier nie unikał odpowiedzi na pytania o ich przyszłość, wydając jasny komunikat, który zwiastuje radykalną zmianę dotychczasowej polityki Budapesztu w tej sprawie.

„Mogę tylko zasugerować panom Ziobrze i Romanowskiemu, że jeśli nie mają nic do ukrycia, to powinni wrócić do domu i stanąć przed narodem. Ziobro był ministrem sprawiedliwości, więc powinien znać polski system sądownictwa. Powinien oczyścić swoje nazwisko z tych oskarżeń. Ale to nie moja sprawa. Znajdziemy zatem metodę. No, chyba że już wyjechali. Ale jeśli nie wyjechali, to poddamy ich ekstradycji do Polski”

- Myślę, że bardzo jasno mówiłem na ten temat wcześniej, kiedy zasugerowałem, że nie powinni kupować żadnych mebli na Węgrzech, bo długo tu nie zabawią. My na Węgrzech nie będziemy azylem dla międzynarodowych przestępców - dodał.