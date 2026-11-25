Stołeczny ratusz wydał odmowę na dalsze prowadzenie zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego po 30 listopada.

Wśród powodów rozstrzygnięcia urzędnicy wymienili skargi osób mieszkających w pobliżu, zajęcie jezdni oraz utrudnienia w ruchu.

Demonstracja trwa już ponad 10 tygodni, a przed gmachem TK stanęła między innymi scena, z której korzysta Telewizja Republika.

Organizatorom przysługują 24 godziny na zaskarżenie decyzji miasta do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Trwająca od ponad 10 tygodni demonstracja przed warszawską siedzibą Trybunału Konstytucyjnego może zakończyć się w najbliższych dniach, ponieważ stołeczny ratusz nie zgodził się na kontynuowanie zgromadzenia w dotychczasowej formule. Według ustaleń Wirtualnej Polski wpływ na rozstrzygnięcie urzędników miały między innymi utrudnienia komunikacyjne, skargi mieszkańców oraz obawy o bezpieczeństwo.

Obecne zgłoszenie pozwala na prowadzenie protestu do 30 listopada, ale organizatorzy mają prawo odwołać się od niekorzystnej decyzji władz miasta.

Warszawski ratusz odmawia zgody na protest w alei Szucha. Skargi mieszkańców na utrudnienia

Do stołecznych urzędników od dłuższego czasu napływały skargi dotyczące sytuacji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, gdzie protestujący zajmują przestrzeń w alei Szucha, a rozstawiona infrastruktura utrudnia poruszanie się po okolicy.

Uzasadniając swoją odmowę, miasto wskazało na zajęcie jezdni oraz utrudnienia dla służb porządkowych i mieszkańców, a także na ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa.

„Szanując wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, należy pamiętać, że taka sama wolność przysługuje innemu człowiekowi, co wiąże się z poszanowaniem praw innych osób” – napisano w uzasadnieniu decyzji.

Już wcześniej rzeczniczka warszawskiego ratusza Monika Beuth zapowiadała ponowne przeanalizowanie sprawy, zwracając uwagę na czas trwania zgromadzenia oraz jego oddziaływanie na codzienne życie sąsiadów.

„Ponownie analizujemy tę całą sytuację. Bierzemy pod uwagę cały szereg czynników. Również długotrwałość takich utrudnień. Bo przecież tam mamy też do czynienia z utrudnieniami w alei Szucha. Mamy skargi mieszkańców” – mówiła w rozmowie z TVN Monika Beuth.

Telewizja Republika, Michał Wójcik i Miłosz Kłeczek. Jak wygląda zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym?

Uczestnicy zgromadzenia, które trwa przed Trybunałem Konstytucyjnym od ponad dwóch miesięcy, wyrażają sprzeciw wobec zmian w funkcjonowaniu TK oraz działań części sędziów.

Przed gmachem stanęła scena wykorzystywana do przemówień przez polityków i osoby powiązane z Telewizją Republika, a podczas demonstracji odbywają się również występy muzyczne.

Duże zainteresowanie w mediach społecznościowych wywołały nagrania ze śpiewającymi i tańczącymi uczestnikami, w tym szeroko komentowane występy posła PiS Michała Wójcika i dziennikarza Republiki Miłosza Kłeczka.

W przeszłości pojawiały się również doniesienia, że infrastruktura zgromadzenia miała utrudniać korzystanie z wejścia do siedziby Trybunału i dostęp do samego budynku.

Odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Kiedy zakończy się protest przed TK?

Odmowa wydana przez stołecznych urzędników nie przesądza jeszcze o końcu zgromadzenia, ponieważ organizatorzy mają 24 godziny na złożenie odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Ostateczna przyszłość demonstracji będzie zależeć od ewentualnego orzeczenia sądu.

Choć władze Warszawy zablokowały możliwość kontynuowania protestu po 30 listopada w dotychczasowej formule, wciąż nie wiadomo, czy wraz z końcem miesiąca manifestujący opuszczą teren przed Trybunałem.

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NAPRAWY TRYBUNAŁU NIE BĘDZIE!