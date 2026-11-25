• Śledczy potwierdzili, że w miniony piątek trzy rosyjskie pociski wleciały w polską przestrzeń powietrzną.

• Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przekazał, że polskie władze biorą pod uwagę wydalenie rosyjskiego ambasadora, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

• Szef dyplomacji wskazał na ryzyko retorsji ze strony Moskwy i usunięcia polskiego przedstawiciela, dlatego Warszawa liczy na to, że Rosja „opamięta się i przestanie atakować sąsiadów”.

• Radosław Sikorski nazwał kłamstwem rosyjską narrację o pokojowym nastawieniu i zaapelował do prorosyjskich polityków w kraju o określenie swojego stanowiska.

Śledczy ustalili, że nad terytorium Polski przeleciały trzy rosyjskie pociski. Maszyny, które w miniony piątek naruszyły naszą granicę powietrzną, zostały wyprodukowane w bieżącym roku na terenie obwodu moskiewskiego. W odpowiedzi na te działania Kremla minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ogłosił, że polskie władze rozważają różne kroki natury dyplomatycznej.

Radosław Sikorski o wydaleniu ambasadora Rosji z Warszawy

Podczas wizyty w programie „Bez Uników” Radosław Sikorski przyznał, że wśród rozpatrywanych scenariuszy pojawia się kwestia wydalenia z naszego kraju rosyjskiego ambasadora. Szef polskiej dyplomacji jasno dał do zrozumienia, że taki wariant leży na stole, ale rząd wstrzymuje się obecnie z jego realizacją.

Szef MSZ zwrócił uwagę na to, że Moskwa mogłaby w rewanżu usunąć polskiego przedstawiciela dyplomatycznego. „Oni wtedy wydalą naszego. To jest jedna z opcji, ale jeszcze jej nie będziemy wykonywać. Czekamy na to, aż Rosja się opamięta i przestanie atakować swoich sąsiadów oraz przestanie eskalować ten państwowy terroryzm” – tłumaczył na antenie Radosław Sikorski.

Radosław Sikorski uderza w narrację Moskwy i pyta o Grzegorza Brauna

Szef polskiej dyplomacji w bardzo mocnych słowach skomentował komunikaty płynące prosto z Kremla. Choć istnieją twarde dowody na agresję, władze w Moskwie nieustannie zapewniają opinię międzynarodową o swoich pokojowych intencjach i jednocześnie zarzucają Polakom rusofobię.

„Zło zawsze ma to do siebie, że kłamie. I proszę zauważyć, że jednocześnie MSZ Rosji mówi, że Rosja chce żyć w pokoju ze swoimi sąsiadami, że przecież Rosja nigdy w dziejach nikogo nie najechała, nikomu krzywdy nie zrobiła, a właśnie Polacy i inni są rusofobami” – ocenił minister spraw zagranicznych.

Polityk zwrócił się także bezpośrednio do rodzimych działaczy, którzy są łączeni z prorosyjskimi środowiskami. Radosław Sikorski wezwał do publicznego zabrania głosu między innymi Janusza Korwin-Mikkego oraz współpracowników Grzegorza Brauna. „Chciałbym się zapytać rosyjską partię w Polsce, pana Korwina-Mikkego, panów od Brauna: czy wierzą ambasadorowi Rosji, że to nie rosyjskie rakiety? Czy też będą szukać jakichś chybionych usprawiedliwień dla tego, że Rosja wysyła uzbrojone rakiety na nasze terytorium?” – dopytywał szef MSZ.

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