Plany utworzenia nowego sejmowego gremium zostały stanowczo przekreślone przez Włodzimierza Czarzastego. Zgodnie z wydanym 23 listopada zarządzeniem nr 22, marszałek Sejmu odmówił zgody na powołanie parlamentarnego zespołu ds. przywrócenia oraz naprawy ładu konstytucyjnego. Choć postanowienie zaczęło obowiązywać w trybie natychmiastowym, wywołane nim emocje z pewnością szybko nie opadną.

Formalną podstawą do zablokowania inicjatywy był art. 8c ust. 3 Regulaminu Sejmu, który uprawnia marszałka do niewyrażenia zgody na rejestrację zespołu parlamentarnego. Największe oburzenie wywołało jednak to, że w opublikowanym dokumencie całkowicie pominięto jakiekolwiek merytoryczne uzasadnienie tej odmowy, pozostawiając decyzję bez wyjaśnienia.

Włodzimierz Czarzasty w ogniu krytyki dziennikarzy

Ruch Włodzimierza Czarzastego spotkał się z błyskawiczną i bardzo surową oceną ze strony komentatorów życia politycznego oraz dziennikarzy. Media społecznościowe zalała fala wpisów, w których pod adresem marszałka Sejmu sformułowano niezwykle poważne zarzuty dotyczące stylu sprawowania urzędu.

„Marszałkowanie Włodzimierza Czarzastego przejdzie do historii jako jedno z najbardziej partyjnych” – ocenił bez ogródek Łukasz Jankowski z Radia Wnet.

Sprawę skomentował także Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski, zwracając uwagę, że zablokowanie prac zespołu bez przedstawienia powodów to w polskim parlamencie sytuacja niespotykana od dawna. Dziennikarz ocenił również, że tak radykalny krok marszałka może ostatecznie przynieść rezultaty zupełnie odwrotne do tych, które zakładano.

Internauci wypominają Włodzimierzowi Czarzastemu przeszłość w PZPR

Wśród wielu krytycznych wpisów szczególnie widoczne są te, które bezpośrednio uderzają w polityczny rodowód Włodzimierza Czarzastego. Internauci bezwzględnie zarzucają marszałkowi Sejmu kierowanie się mentalnością typową dla słusznie minionego ustroju. „Czarzasty może i wyszedł z PZPR, ale PZPR nigdy z Czarzastego nie wyszło” – brzmi jeden z wielu ostrych komentarzy, które pojawiły się w sieci.

Nie brakuje też opinii sugerujących, że zablokowanie prac gremium wynika z obawy obozu rządzącego przed rozliczeniem za kroki podejmowane wobec Trybunału Konstytucyjnego oraz innych ważnych instytucji. Krytycy oceniają, że ograniczanie opozycji możliwości działania w zespołach parlamentarnych to przejaw „tęsknoty za komuną”, gdy za pomocą jednego podpisu odbierano prawa politycznym rywalom.

„Kłania się rok 1983: działacz Czarzasty wstępuje do PZPR. Mogą wszystko” – czytamy w jednym z ostrych komentarzy.

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