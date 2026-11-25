Chociaż do zaplanowanych na 2027 rok wyborów parlamentarnych pozostał niespełna rok i na scenie politycznej wiele może jeszcze ulec zmianie, ugrupowania już teraz analizują potencjalne strategie. Politycy rozważają samodzielny start bądź zbudowanie mniejszych lub większych koalicji wyborczych. W związku z tym Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” zbadał, na jakie poparcie mogłyby liczyć dwa wielkie bloki polityczne.

Uczestnicy badania musieli dokonać wyboru między dwoma obozami. Pierwszy z nich obejmował Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nową Lewicę, Polskę 2050 oraz Unię Centrum. Drugi blok składał się z Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Wolność i Niepodległość, a także Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna i ugrupowania Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

Twórcy badania nie przewidzieli dla respondentów opcji „nie wiem” ani „nie mam zdania”, co oznaczało, że każdy z ankietowanych musiał jednoznacznie wskazać jeden z dwóch zaproponowanych sojuszy.

Z wyliczeń wynika, że zwycięsko z takiego starcia wyszedłby obóz rządzący. Na wspólną listę partii tworzących koalicję 15 października zagłosowałaby większość badanych, co daje wynik na poziomie 54 proc. Z kolei konkurencyjny sojusz skupiający opozycyjne partie prawicowe mógłby liczyć na 46 proc. poparcia.

Do rezultatów tego badania w rozmowie z „Super Expressem” bezpośrednio odniósł się premier Donald Tusk.

– Ludzi dobrej woli jest więcej. Ludzie chcą bezpieczeństwa, stabilności i spokoju. Ludzie nie chcą awantur, przemocy i złodziejstwa – w ten sposób szef rządu Donald Tusk zinterpretował wysokie poparcie dla obecnej koalicji rządzącej.

Dzień wcześniej prezes Rady Ministrów skomentował ten sam sondaż „Super Expressu” za pośrednictwem mediów społecznościowych. W opublikowanym wpisie premier Donald Tusk podsumował wynik badania słowami „Koalicja 15 X wygrywa ze wspólną listą Kaczyńskiego, Brauna, Bosaka i Morawieckiego 54 do 46. Jest o czym myśleć. Jeśli się myśli”.

Tymczasem politolog prof. Kazimierz Kik tonuje nastroje sympatyków obu wielkich obozów, wskazując, że powstanie tak szerokich sojuszy wcale nie jest przesądzone. – Żyjemy w okresie wielkich przemian i wiele będzie zależało od czynników zewnętrznych. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich we Francji wiosną przyszłego roku. Nie wiadomo też, jakie będą nastroje polityczne w Niemczech. Mamy poza tym ciągle wojnę na Ukrainie i dużą dynamikę wydarzeń, które zachodzą w tym kontekście. To może zmienić optykę polskiego wyborcy – ocenia prof. Kik. Naukowiec zwraca również uwagę na fakt, że ugrupowania prawicowe dzielą głębokie podziały, co znacząco utrudni im wypracowanie wspólnego porozumienia.

Omawiany sondaż przeprowadzono w dniach 18 i 19 listopada 2026 roku. Badanie zrealizowano za pomocą metody CAWI na reprezentatywnej próbie liczącej 1018 dorosłych obywateli Polski.

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