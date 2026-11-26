Trener reprezentacji Polski koszykarzy Igor Milicić wybrał 12-osobowy skład na piątkowy mecz z Chorwacją w Gliwicach w ramach drugiego etapu eliminacji mistrzostw świata. W zestawieniu znalazł się syn szkoleniowca, Igor Milicić junior, który przyleciał ze Stanów Zjednoczonych, gdzie występuje w zespole Westchester Knicks. Szansę na debiut w seniorskiej kadrze otrzymał 21-letni Krzysztof Kempa z Dzików Warszawa.

Z powodu urazów w obecnym oknie reprezentacyjnym nie zagrają Aleksander Balcerowski i Przemysław Żołnierewicz. Środkowy FC Barcelona zagrał w środowym meczu Euroligi przeciwko Fenerbahce Stambuł, spędzając na parkiecie 16 minut i rzucając sześć punktów w przegranym 77:83 spotkaniu. Z powodu urazu stawu skokowego będzie jednak przechodził rehabilitację w Katalonii. Z kolei obwodowego czeka kilka tygodni przerwy ze względu na kłopoty mięśniowe po ostatnim spotkaniu ligowym Kinga Szczecin z Anwilem Włocławek, w którym zagrał zaledwie dziewięć minut i zdobył dwa punkty, a jego zespół uległ rywalom 80:97.

Po czwartkowych treningach zdecydowano, że w meczu przeciwko Chorwatom na parkiecie nie pojawią się Grzegorz Kamiński z Dzików Warszawa oraz Szymon Zapała z Energi Trefla Sopot. Po rocznej przerwie do drużyny narodowej wrócił natomiast naturalizowany Amerykanin Jerrick Harding, który notuje znakomity początek sezonu w lidze tureckiej.

„Oprócz nieobecnych wszyscy pozostali zawodnicy są zdrowi i gotowi do walki. W drużynie czuje się ekscytację, że blisko jest zrobienie wielkiej sprawy, i to na pewno mobilizuje. Wszystko w naszych głowach, rękach i nogach. Grzesiek i Szymon będą brani pod uwagę przy układaniu składu na niedzielny mecz z Niemcami” – powiedział Łukasz Koszarek, dyrektor sportowy kadry.

Były 212-krotny reprezentant kraju odniósł się także do przylotu Igora Milicicia juniora z satelickiej drużyny mistrzów NBA New York Knicks. „Najważniejsza była wielka chęć Igora, a resztę łatwo było załatwić. Tak naprawdę kluczowa jest po prostu determinacja zawodnika. Z Jeremym Sochanem (też gra na zapleczu NBA), tym razem się nawet nie kontaktowaliśmy. Jest skupiony na nowym zdefiniowaniu swojej kariery za oceanem i to jest dla niego najważniejsze. Zobaczymy, co będzie dalej” – podkreślił.

Sytuacja w grupie K i szanse na awans

Polska, Chorwacja i Niemcy legitymują się identycznym bilansem 7-1 i są bardzo blisko awansu na mistrzostwa świata w Katarze. Biało-czerwoni mogą zapewnić sobie kwalifikację już w piątek, jeśli Niemcy pokonają w Rydze Łotwę. W takim scenariuszu Łotysze, piąty zespół mistrzostw świata z 2023 roku z obecnym bilansem 4-4, stracą nawet matematyczne szanse na wyprzedzenie Polaków, z którymi przegrali oba bezpośrednie mecze w pierwszym etapie.

Ewentualne piątkowe zwycięstwo gospodarzy w Rydze przedłuży ich matematyczne szanse na awans. W takiej sytuacji nawet wygrana Polski z Chorwacją nie zagwarantuje drużynie Igora Milicicia stuprocentowej kwalifikacji w tej kolejce. Historyczny bilans starć z Chorwatami jest jednak dla Polaków korzystny i wynosi cztery zwycięstwa w sześciu spotkaniach.

Ostatni tegoroczny mecz w eliminacjach kadra rozegra w niedzielę we Frankfurcie nad Menem z mistrzami świata i Europy, Niemcami. W sierpniowym starciu tych zespołów w Ergo Arenie na granicy Sopotu i Gdańska goście triumfowali 96:94 po dogrywce.

Zakończenie eliminacji zaplanowano na marzec 2027 roku. W pierwszym etapie rywalizowały 32 europejskie drużyny, w tym osiem z prekwalifikacji, podzielone na osiem czterozespołowych grup. W drugim etapie 24 zespoły rywalizują w czterech grupach po sześć drużyn, a awans wywalczą po trzy najlepsze reprezentacje z każdej z nich, z zachowaniem wyników z pierwszej fazy. Polacy walczą o trzeci w historii występ na mistrzostwach świata, po piątym miejscu w Urugwaju w 1967 roku i ósmym w Chinach w 2019 roku.