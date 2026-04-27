Prezydent Karol Nawrocki zdecydował ws. Łukasza Litewki. Piękny gest

- Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - przekazała w krótkim komunikacie kancelaria prezydneta Karola Nawrockiego.

Gdy pojawiała się wiadomość o śmierci Łukasza Litewki prezydent zareagował od razu. Umieścił w sieci poruszający wpis, w którym podkreślił, jak ważne było zaangażowanie posła na rzecz społeczeństwa: - Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Niech spoczywa w pokoju.

Tragiczna śmierć młodego posła

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w czwartek (23 kwietnia) po południu, gdy jechał na rowerze. Został potrącony przez samochód na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Według wstępnych ustaleń policji 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca auta, które potrąciło Litewkę, został zatrzymany, w sobotę Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Jednocześnie wskazał, że możliwe będzie jego uchylenie po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 40 tys. zł.

Pogrzeb posła Łukasza Litewki będzie miał charakter państwowy

W najbliższą środę (29 kwietnia) odbędzie się pogrzeb posła Łukasza Litewki, pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Uroczystości żałobne rozpoczną się o godz. 13:30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Mszy ma przewodniczyć biskup Artur Ważny. Po nabożeństwie zmarły zostanie odprowadzony na cmentarz przy ul. Zuzanny.

Informację o państwowym charakterze pochówku przekazała Kancelaria Sejmu, co jest związane ze sprawowaniem przez zmarłego mandatu poselskiego. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego, szczegółowe informacje dotyczące organizacji uroczystości będą przekazywane w kolejnych komunikatach.