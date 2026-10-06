Karol Nawrocki na Filipinach. Polska celuje w rynki azjatyckie

W trakcie rozmów z Ferdinandem Marcosem Jr. polska głowa państwa zapowiedziała rozpoczęcie zupełnie nowego etapu we wzajemnych relacjach dwustronnych. Dyplomatyczne kontakty między Warszawą a Manilą funkcjonują nieprzerwanie od 1973 roku. Karol Nawrocki zadeklarował chęć podniesienia dotychczasowych stosunków do rangi pełnoprawnego partnerstwa strategicznego.

Nasz kraj planuje wyraźniej zaakcentować swoją pozycję w całej przestrzeni Azji Południowo-Wschodniej. Filipiny pełnią w tym roku kluczową funkcję, sprawując oficjalne przewodnictwo w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

„Polska chce być aktywnym partnerem państw tego regionu: politycznym, gospodarczym, także w dziedzinie bezpieczeństwa” – podkreślił w swoim wystąpieniu prezydent Nawrocki, wskazując na konieczność zacieśniania więzi.

Polska walczy o G20. Filipiny mogą pomóc Warszawie

Fundamentalnym punktem negocjacji okazała się kwestia polskiej kampanii na rzecz uzyskania stałego członkostwa w grupie G20. To elitarne zrzeszenie integruje najpotężniejsze globalne gospodarki, a wejście do niego jest jednym z priorytetów naszej dyplomacji.

Dla Warszawy kluczowe znaczenie odgrywa obecnie wsparcie ze strony krajów azjatyckich. Ponieważ Filipiny kierują pracami ASEAN, a w listopadzie Manila zorganizuje szczyt tej organizacji, polski przywódca mocno akcentował nasze osiągnięcia, przypominając, że jesteśmy dwudziestą siłą gospodarczą globu i oczekujemy adekwatnego statusu.

Głowa państwa przekazała również filipińskiemu przywódcy oficjalne podziękowania za dotychczasowe, niezwykle pozytywne nastawienie do naszych ambicji w kontekście poszerzenia G20.

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Sprzęt z PZL Mielec na Filipinach. Black Hawki łączą państwa

Najbardziej namacalnym dowodem skutecznego współdziałania Warszawy i Manili jest sektor zbrojeniowy. Główną rolę odgrywają tutaj niezawodne śmigłowce wielozadaniowe Black Hawk, które zjeżdżają z linii produkcyjnych w PZL Mielec.

Lokalne siły powietrzne z powodzeniem użytkują maszyny stworzone w naszym kraju. W ramach dwóch oddzielnych umów strona filipińska odebrała już łącznie 48 takich helikopterów, a w czwartek prezydent Nawrocki osobiście uda się do bazy lotniczej im. płk. J. Villamora, aby przyjrzeć się polskiemu sprzętowi.

To właśnie tego rodzaju zaawansowane przedsięwzięcia stanowią doskonały dowód, że kooperacja polskiego przemysłu z państwami Dalekiego Wschodu generuje bardzo wymierne korzyści.

Polski biznes IT wkracza do Manili

Zacieśnianie więzi obejmuje również inne sfery, na co wskazuje organizacja V Polsko-Filipińskiego Szczytu Biznesowego IT. Główną osią dyskusji podczas tego wydarzenia jest poszukiwanie ścieżek do maksymalnego powiększenia polskich nakładów na Filipinach oraz przyciągnięcia azjatyckiego kapitału nad Wisłę.

Wraz z prezydentem do Manili poleciała spora delegacja rodzimych przedsiębiorców. Harmonogram wizyty zakłada branżowe spotkania oraz aktywny udział w dwustronnym hackathonie, gdyż to właśnie nowoczesne technologie informatyczne mają wyznaczać nowe szlaki we współpracy.

Prezydent Nawrocki ostrzega przed Rosją. Temat bezpieczeństwa

Dialog na najwyższym szczeblu nie ominął również kwestii militarnych. Karol Nawrocki przeanalizował bieżącą sytuację na kontynencie europejskim oraz w Azji, poruszając tematykę cyberobrony i zabezpieczania kluczowych szlaków handlowych.

Reprezentant Polski szczegółowo zrelacjonował gospodarzowi, jak Warszawa postrzega ryzyka wynikające z rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy oraz wrogich działań hybrydowych, które uderzają w suwerenne państwa Starego Kontynentu.

Zwrócono szczególną uwagę, że stabilności Europy i regionu Indo-Pacyfiku nie da się już analizować w oderwaniu od siebie. Dodatkowo oba kraje łączą wspólne cele w kwestiach morskich, podczas gdy my strzeżemy wód Bałtyku, wyspiarskie Filipiny pełnią rolę gwaranta stabilności na azjatyckich morzach.

Ferdinand Marcos Jr. z zaproszeniem do Warszawy

W podsumowaniu oficjalnych rozmów prezydent Karol Nawrocki złożył na ręce Ferdinanda Marcosa Jr. zaproszenie do złożenia rewizyty w polskiej stolicy.

Obecność polskiego przywódcy na Filipinach wykracza daleko poza standardowe gesty dyplomatyczne. Stawką są gigantyczne fundusze, otwieranie nowych szlaków handlowych, lukratywne umowy dla krajowych przedsiębiorstw oraz budowanie sojuszy wokół inicjatywy G20. Funkcjonowanie helikopterów z Mielca w azjatyckiej armii jest najlepszym dowodem na to, że silne powiązania gospodarcze i obronne między Warszawą a Manilą już stają się faktem.