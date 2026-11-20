W piątek, 20 listopada 2026 roku o godzinie 11.00 w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki zreorganizował skład Rady Ministrów. Na stanowisko wicepremiera awansował dotychczasowy minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jednocześnie urząd ministra funduszy i polityki regionalnej objęła nowo powołana Agnieszka Bartol.
Prezydent Karol Nawrocki powołał w piątek ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na funkcję wicepremiera. Domański został tym samym czwartym wicepremierem w rządzie Donalda Tuska. Andrzej Domański od 13 grudnia 2023 r. pełni stanowisko ministra finansów, a od 24 lipca 2025 r. jest ministrem finansów i gospodarki.
Prezydent powołał także Agnieszkę Bartol na funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej. Zastąpiła ona na tym stanowisku Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Prezydent jednocześnie odwołał Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz z funkcji ministra funduszy i polityki regionalnej.
W październiku Premier Donald Tusk ogłosił decyzję o zaproponowaniu kandydatury Bartol, dotychczasowej stałej przedstawicielki RP przy Unii Europejskiej, po tym, jak tydzień wcześniej ówczesna szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o odejściu z rządu.