W piątek (20.11) stojący na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki poinformował, że prezydent Karol Nawrocki otrzymuje bieżące raporty dotyczące upadku obiektu w miejscowości Chmielek. Szef BBN zaznaczył również, że kierowana przez niego instytucja utrzymuje stałą łączność z resortem obrony narodowej, Dowództwem Operacyjnym RSZ oraz odpowiednimi służbami.
„Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, właściwymi dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowanymi służbami. Do Dyżurnej Służby Operacyjnej BBN spływają meldunki m. in. od Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa” - przekazał Bartosz Grodecki.
Komunikat ten poprzedziła informacja od Dowództwa Operacyjnego, które wskazało na podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę, a także na prawdopodobny upadek obiektu w rejonie miejscowości Chmielek na terenie powiatu biłgorajskiego.
Do wydarzeń odniósł się również premier Donald Tusk. „Odebrałem meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby” - napisał Donald Tusk.
Poranne informacje skomentował także stojący na czele resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. „Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jestem w stałym kontakcie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (szefem MON) i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Policją i Państwową Strażą Pożarną” – napisał na platformie X minister Marcin Kierwiński.