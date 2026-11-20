W piątek (20.11) stojący na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki poinformował, że prezydent Karol Nawrocki otrzymuje bieżące raporty dotyczące upadku obiektu w miejscowości Chmielek. Szef BBN zaznaczył również, że kierowana przez niego instytucja utrzymuje stałą łączność z resortem obrony narodowej, Dowództwem Operacyjnym RSZ oraz odpowiednimi służbami.

„Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, właściwymi dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowanymi służbami. Do Dyżurnej Służby Operacyjnej BBN spływają meldunki m. in. od Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa” - przekazał Bartosz Grodecki.

Komunikat ten poprzedziła informacja od Dowództwa Operacyjnego, które wskazało na podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę, a także na prawdopodobny upadek obiektu w rejonie miejscowości Chmielek na terenie powiatu biłgorajskiego.

Do wydarzeń odniósł się również premier Donald Tusk. „Odebrałem meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby” - napisał Donald Tusk.

Poranne informacje skomentował także stojący na czele resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. „Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jestem w stałym kontakcie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (szefem MON) i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Policją i Państwową Strażą Pożarną” – napisał na platformie X minister Marcin Kierwiński.

Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, właściwymi dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowanymi służbami. Do Dyżurnej Służby Operacyjnej BBN spływają meldunki m. in. od Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.— Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) November 20, 2026