Spis treści Hotel Bristol w Warszawie ma bogatą historię

Związek Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha od lat uchodzi za bardzo udany, a ich ślub w 2012 roku odbił się szerokim echem w mediach. O wszystkim zdecydował przypadek, który połączył ich drogi w 2009 roku w siedzibie Radia Zet. Przyszli małżonkowie spotkali się tam, ponieważ dziennikarka realizowała swoją audycję, a wokalista przyjechał promować nową płytę. Sam artysta wracał do tego momentu we wspomnieniach, mówiąc: „Minęliśmy się na korytarzu. A że miałem w ręce kilka egzemplarzy, które mogłem rozdać dziennikarzom w prezencie, więc jeden jej wręczyłem. Nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałbym, że ten album będzie dla mnie tak ważny”.

Małżonkowie niemal się nie rozstają i regularnie pojawiają się razem na oficjalnych imprezach. Tym razem muzyk oraz córka byłej pary prezydenckiej przyjęli zaproszenie na uroczysty bal z okazji jubileuszu hotelu Bristol, gdzie oboje prezentowali się niezwykle stylowo. Kwaśniewska wybrała na ten wieczór klasyczną, jasną suknię balową z bogatymi, koronkowymi zdobieniami. Całość stylizacji uzupełniły kolczyki z perłami oraz lśniąca torebka w jasnym odcieniu. Równie szykownie wyglądał jej mąż, który postawił na ponadczasowy czarny garnitur zestawiony z muchą.

Hotel Bristol w Warszawie ma bogatą historię

Oficjalne otwarcie obiektu poprzedził bankiet dla budowniczych zorganizowany 16 listopada 1901 roku, a dzień później, 17 listopada, uroczyście poświęcono sam budynek. Pierwszy gość przekroczył próg hotelu 19 listopada. Warszawski Bristol dysponował wówczas sześcioma liniami telefonicznymi, podczas gdy w całej stolicy funkcjonowało zaledwie około 800 numerów. Gmach wyróżniał się nowoczesnością, oferując instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, wentylację mechaniczną, systemy przeciwpożarowe, a także jedenaście wind. Mimo obecności dźwigów osobowych, zgodnie z dawną tradycją, najbardziej luksusowe apartamenty wciąż lokowano na niższych piętrach. W całym hotelu przygotowano ponad 200 pokoi, a w 1912 roku za dobę w apartamencie trzeba było zapłacić około 25 rubli.