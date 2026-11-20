O możliwym pojawieniu się niezidentyfikowanych obiektów latających nad Polską poinformowało w piątkowy poranek (20.11) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko opublikowało oficjalny komunikat dotyczący podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, którego dokładną treść przytaczamy poniżej.

„Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały przekazane informacje o zagrożeniu z powietrza”.

Przedstawiciele armii uzupełnili te doniesienia o kolejny wpis. „Trwa weryfikacja, której celem jest potwierdzenie zapisów systemów radiolokacyjnych oraz, w razie konieczności, podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu. Prosimy o stosowanie się do komunikatów i poleceń właściwych służb. Dalsze informacje zostaną podane do publicznej wiadomości po ich pełnej weryfikacji i potwierdzeniu wszystkich szczegółów. Prosimy o cierpliwość i śledzenie dalszych komunikatów”.

Rzecznik Dowództwa ppłk Jacek Goryszewski w rozmowie z radiem Eska przekazał: - Z informacji, jakie posiadam, to na miejsce są skierowane służby, straż pożarna, policja oraz naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy z Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jak dodał wszelkie zgłoszenia od mieszkańców są sprawdzane.

Głos w sprawie zabrał za pośrednictwem platformy X szef rządu. „Odebrałem meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby” napisał premier Donald Tusk.

Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP), że w obliczu doniesień o możliwym incydencie na niebie premier Donald Tusk utrzymuje stały kontakt z ministrami.

Odebrałem meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 20, 2026