Prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz zapowiada pozew sądowy przeciwko Janowi Grabcowi, zarzucając ministrowi szerzenie nieprawdziwych informacji.

Szef Kancelarii Premiera domaga się wyjaśnienia przepływów finansowych stacji oraz sposobu wydatkowania pieniędzy wpłacanych przez widzów.

Spór wybuchł po publikacji Wirtualnej Polski, która opisała zarejestrowaną na Malcie spółkę należącą do Tomasza Sakiewicza, Jarosława Olechowskiego i Jana Rachonia.

Szef stacji odrzuca sugestie o wyprowadzaniu środków ze zbiórek i deklaruje walkę o swoje prawa przed sądem.

Konflikt między Telewizją Republika a rządem zaostrza się po publicznych wypowiedziach szefa Kancelarii Premiera Jana Grabca na temat finansów stacji oraz działalności biznesowej jej szefostwa. W reakcji na te słowa prezes telewizji Tomasz Sakiewicz zapowiedział podjęcie kroków prawnych przeciwko ministrowi. Dziennikarz ostro skrytykował polityka i oświadczył, że poniesie on dotkliwe konsekwencje swoich wypowiedzi.

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Jan Grabiec o wpłatach emerytów na Telewizję Republika. Minister liczy na ruch prokuratury

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skomentował doniesienia o zagranicznych spółkach powiązanych z władzami Telewizji Republika. Jan Grabiec poruszył temat darowizn przekazywanych przez widzów wspierających stację.

„Jeśli te ich pieniądze, te pieniądze emerytów, te wyciągnięte, symboliczne sto złotych z emerytury jakiegoś ubogiego emeryta, zamiast do telewizji, jak im się wydaje, trafia do jakiejś spółki założonej przez osoby fizyczne na Malcie, to rzeczywiście mamy tutaj coś niepokojącego w tym systemie” – stwierdził minister.

Polityk uważa, że sprawę powinny dogłębnie wyjaśnić organy ścigania, i wyraził nadzieję, że kwestię tę zbadają prokuratura oraz organy skarbowe. Zdaniem Jana Grabca opinia publiczna, w tym zwłaszcza sympatycy prawicy, ma prawo do informacji, czy przekazywane wsparcie rzeczywiście finansuje produkcję programów, czy też „trafia do prywatnych kieszeni czy spółek wyprowadzonych poza Polskę”.

Tomasz Sakiewicz odpowiada Janowi Grabcowi. Prezes Telewizji Republika zapowiada pozew

Prezes Telewizji Republika szybko i ostro zareagował na wystąpienie szefa Kancelarii Premiera. Tomasz Sakiewicz ocenił słowa polityka jako kłamstwa, nazwał Jana Grabca „oszustem” i zapowiedział skierowanie sprawy do sądu.

„Za to, co powiedział pan Grabiec, czy jakąkolwiek sugestię, że jakieś pieniądze są wyprowadzane jeszcze z tych wpłat, to niestety czeka go kolejny proces” – oświadczył stanowczo Sakiewicz.

Szef stacji zaznaczył, że oczekuje surowych konsekwencji wobec ministra, sugerując mu kłopoty wykraczające poza sam proces cywilny.

„Tego się nie da tak odpuścić. Po prostu będzie musiał za to bardzo srogo zapłacić. Jeżeli jemu się wydaje, że on wiecznie będzie siedział w tym miejscu, gdzie siedzi, to mi się wydaje, że jednak wcześniej czy później będzie siedział w innym miejscu” – dodał.

Spółka Republika Broadcasting na Malcie. Ustalenia Wirtualnej Polski

Źródłem sporu są publikacje dziennikarzy Wirtualnej Polski. Ujawnili oni, że Tomasz Sakiewicz, Jarosław Olechowski i Jan Rachoń posiadają udziały w spółce Republika Broadcasting, zarejestrowanej na Malcie w lutym 2025 roku. Rok później podmiot ten przejął połowę udziałów w warszawskiej firmie Invicti.

Opisane powiązania biznesowe skłoniły Jana Grabca do postawienia pytań o przeznaczenie wpłat od widzów. Tomasz Sakiewicz kategorycznie odrzuca sugestie o wyprowadzaniu tych pieniędzy i w odpowiedzi na słowa ministra zapowiada pozew.