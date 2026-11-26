Ambasador Rosji Gieorgij Michno wezwany do MSZ. Radosław Sikorski komentuje incydent

W związku z eksplozją trzech pocisków manewrujących Ch-101 na polskim terytorium Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało we wtorek 54-letniego ambasadora Federacji Rosyjskiej Gieorgija Michnę. Do upadku rakiet z 20 listopada doszło w Nowym Lipowcu w województwie lubelskim, a także w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu w województwie podkarpackim. Jak ustaliła prokuratura, we wszystkich trzech lokalizacjach zabezpieczono szczątki rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101.

Wizyta rosyjskiego dyplomaty w resorcie dyplomacji potrwała kilkanaście minut, w trakcie których wręczono mu „bardzo ostrą notę dyplomatyczną”. Ambasador odrzucił jednak zarzuty strony polskiej. Stwierdził, że nie przedstawiono mu „żadnych przekonujących i możliwych do weryfikacji dowodów” potwierdzających pochodzenie znalezionych obiektów.

Sprawę ewentualnego wydalenia dyplomaty skomentował w Programie Trzecim Polskiego Radia szef MSZ Radosław Sikorski.

„Oczywiście można to zrobić, ale oni wtedy wydalą naszego. To jest jedna z opcji, ale jeszcze jej nie będziemy wykonywać” – dodał minister Radosław Sikorski.

Sondaż Instytutu Badań Pollster. Czy wydalić ambasadora Gieorgija Michnę z Polski?

Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” sprawdził, jak Polacy oceniają kwestię dalszego pobytu rosyjskiego dyplomaty w naszym kraju po incydencie rakietowym. Za wydaleniem Gieorgija Michny z Polski opowiedziało się 67 procent ankietowanych, natomiast przeciwko takiemu krokowi było 33 procent badanych. W zestawieniu nie uwzględniono respondentów, którzy nie wskazali jednoznacznej odpowiedzi.

Badanie zrealizowano w dniach 24–25 listopada na próbie 1006 dorosłych Polaków.