Poseł Łukasz Mejza opuścił klub Prawa i Sprawiedliwości po rozmowach z kierownictwem partii, co ogłosił rzecznik Rafał Bochenek.

Decyzja ta jest konsekwencją licznych kontrowersji wokół Mejzy, w tym oskarżeń o oferowanie nieskutecznych terapii chorym dzieciom.

W ostatnim czasie polityk stracił prawo jazdy z powodu przekroczenia 160 punktów karnych, co stanowi kolejną aferę.

Dodatkowo, pojawiły się doniesienia o jego planach udziału w galach freak fightowych, co budziło dalsze wątpliwości.

Łukasz Mejza odchodzi z klubu PiS. Oficjalne stanowisko Rafała Bochenka

W środę, 29 kwietnia, po serii intensywnych rozmów z czołowymi przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości zapadła decyzja, że poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu PiS. Informację tę upublicznił rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak napisał na portalu X, od tego dnia – po rozmowie z władzami partii oraz klubu parlamentarnego PiS – Łukasz Mejza nie jest już członkiem klubu, jednocześnie zaznaczając, że nigdy nie należał do samej partii.

Łukasz Mejza. Kolejne kontrowersje i ich konsekwencje

Od dłuższego czasu wokół posła Łukasza Mejzy narastały kontrowersje. W 2020 roku, po publikacjach Wirtualnej Polski, wybuchł skandal. Z cyklu artykułów wynikało, że polityk miał wykorzystywać rodziców nieuleczalnie chorych dzieci, proponując im kosztowne wyjazdy na terapie, które – jak się później okazało – nie przynosiły efektów. Mejza przegrał również sprawę sądową z młodym mężczyzną, którego wcześniej pozwał za wpisy w internecie. „Historia kiedyś rozliczy tego człowieka, tyle i aż tyle” – napisał wówczas 17-letni Jakub Wróblewski. W innym wpisie stwierdził, że „nie ma w polskiej polityce bardziej obrzydliwej postaci”, odnosząc się do działalności biznesowej Mejzy związanej z oferowaniem terapii.

W ostatnim czasie polityk ponownie znalazł się w centrum kontrowersji. Ujawniono, że wielokrotnie naruszał przepisy ruchu drogowego, gromadząc ponad 160 punktów karnych. W konsekwencji stracił prawo jazdy i będzie musiał ponownie przystąpić do egzaminu. Pod koniec kwietnia pojawiły się także doniesienia o jego planach udziału w galach freak fightowych – według mediów miał zmierzyć się w klatce z Jackiem Murańskim.