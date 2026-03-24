Łukasz Mejza traci prawo jazdy. Szokująca liczba punktów karnych polityka

Łukasz Mejza bez prawa jazdy. 99 punktów karnych na koncie polityka

Poważne naruszenia przepisów ruchu drogowego skutkują dla Łukasza Mejzy utratą uprawnień za kierownicą i przymusem ponownego zaliczenia państwowego testu.

Nazwisko parlamentarzysty przewija się w głośnej aferze biznesowej dotyczącej firmy proponującej wątpliwe terapie nieuleczalnie chorym pacjentom i zdesperowanym rodzinom pacjentów pediatrycznych.

Śledczy badają znaczące rozbieżności w aż dziesięciu dokumentach majątkowych polityka, z czego siedem dotyczy jego poselskiej kadencji w latach 2021-2024, a trzy okresu pracy na stanowisku wiceministra.

Fotoradary uchwyciły rozpędzone auto parlamentarzysty aż dziewięciokrotnie między listopadem 2024 roku a sierpniem 2025 roku. Pomiary wykazały, że kierowca dwukrotnie mknął o 60 km/h szybciej niż pozwalały na to znaki. Informacje przekazane przez RMF FM wskazują, że same zdjęcia z urządzeń rejestrujących przyniosły mu 84 punkty karne oraz kary finansowe rzędu 8900 złotych. Pozostałe obciążenia w postaci 15 punktów i 2500 złotych dołożono po brawurowej jeździe drogą ekspresową S3 jesienią 2025 roku, gdzie pędził z prędkością 200 km/h, niemal podwajając obowiązujący limit. Początkowo zasłaniał się poselskim przywilejem i odrzucał próby ukarania, jednak w minionym tygodniu zdecydował się ostatecznie zrzec immunitetu. Taka decyzja zamyka sprawę i zmusza go do ponownego stawienia się na egzaminie państwowym w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Vinci NeoClinic i oświadczenia majątkowe posła Łukasza Mejzy

Szaleństwa za kierownicą stanowią zaledwie wycinek głośnych problemów wizerunkowych i prawnych tego polityka. Dziennikarze Wirtualnej Polski dotarli wcześniej do informacji o działalności założonej przez niego firmy Vinci NeoClinic, która szukała klientów wśród zdesperowanych rodziców chorych dzieci oraz osób zmagających się z nieuleczalnymi schorzeniami, oferując im całkowicie niesprawdzone i budzące medyczne wątpliwości terapie.

Równolegle organy państwowe przyglądają się finansom parlamentarzysty, który musiał gęsto tłumaczyć się z rażących błędów w dokumentacji. Poważne wątpliwości śledczych wzbudziło ewentualne zatajenie prawdy w aż siedmiu poselskich oświadczeniach majątkowych z lat 2021-2024. Dodatkowo podobne zastrzeżenia obejmują trzy kolejne dokumenty finansowe, które Łukasz Mejza składał jako sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz piastując urząd wiceministra sportu.

Lubelskie: ESKA Lublin rozdawała żonkile na wiosnę