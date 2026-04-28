Łukasz Mejza przegrywa w sądzie z nastolatkiem. Finał głośnego procesu o wpisy w internecie

Precedensowy proces w polityce: Mejza kontra nastolatek

Na polskiej scenie politycznej doszło do bezprecedensowej sytuacji, w której poseł Łukasz Mejza wytoczył proces sądowemu nastolatkowi, Jakubowi Wróblewskiemu, za jego aktywność w mediach społecznościowych. Spór dotyczył głośnej afery wokół działalności polityka, która polegała na promowaniu niesprawdzonych terapii medycznych i ostatecznie kosztowała go stanowisko w rządzie. Poznański wymiar sprawiedliwości w dużej mierze uniewinnił licealistę. Sędziowie uznali, że jego internetowe publikacje mieściły się w granicach dopuszczalnej krytyki, a jeden z punktów oskarżenia oceniono jako czyn o znikomej szkodliwości. Orzeczenie to uwydatnia rolę wolności wypowiedzi w przestrzeni cyfrowej i może stanowić punkt odniesienia w podobnych sprawach w przyszłości.

Sytuacje, gdy parlamentarzysta staje przed sądem z niepełnoletnim obywatelem z powodu internetowych komentarzy, należą w Polsce do absolutnej rzadkości. Taki krok podjął były wiceminister sportu Łukasz Mejza, pozywając Jakuba Wróblewskiego. Proces przyciągnął ogromną uwagę mediów oraz społeczeństwa. Jego rozstrzygnięcie jest istotne nie tylko dla samych uczestników, ale wysyła jasny komunikat dotyczący granic swobody wypowiedzi w internecie. Sąd w Poznaniu w większości oczyścił nastolatka z zarzutów, a jedyny wątpliwy fragment zakwalifikował jako wykazujący znikomą szkodliwość społeczną. Warto przeanalizować szczegóły tego postępowania oraz jego możliwe skutki na przyszłość.

Afera z niesprawdzonymi terapiami Łukasza Mejzy

Źródła konfliktu sięgają jesieni 2021 roku, kiedy to wybuchła ogromna afera z udziałem Łukasza Mejzy. Dziennikarze ujawnili wówczas, że firma powiązana z politykiem proponowała podejrzane, niesprawdzone naukowo metody leczenia osobom zmagającym się z ciężkimi, często terminalnymi schorzeniami, takimi jak nowotwory czy stwardnienie rozsiane. Według medialnych relacji, poseł miał osobiście zachęcać rodziców chorych dzieci do płacenia za te terapie, mimo że brakowało jakichkolwiek dowodów na ich medyczną skuteczność. Skutkiem tych rewelacji była rezygnacja Mejzy z funkcji wiceministra w resorcie sportu.

Na te doniesienia zareagował w sieci 17-letni wówczas Jakub Wróblewski. Nastolatek udostępniał materiały na temat byłego wiceministra, opatrując je bardzo krytycznymi komentarzami. Właśnie te wpisy posłużyły Mejzie jako podstawa do sformułowania prywatnego aktu oskarżenia. Polityk zażądał od licealisty zapłaty 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Argumentował, że padł ofiarą ataku personalnego na niespotykaną w polskiej polityce skalę.

"największego ataku personalnego w historii polskiej polityki".

Błyskawiczne umorzenie i tajna apelacja w sprawie posła Mejzy

Początek procesu w październiku 2023 roku przyniósł zaskakująco szybkie rozstrzygnięcie. Poznański sąd potrzebował zaledwie dziesięciu minut na umorzenie postępowania, orzekając, że wpisy Wróblewskiego nie zniesławiły polityka. Choć dla ucznia był to powód do zadowolenia, sprawa nie dobiegła końca. Łukasz Mejza nie zgodził się z decyzją i złożył zażalenie do sądu okręgowego, co poskutkowało powrotem sprawy na wokandę.

Warto zauważyć, że postępowanie odwoławcze toczyło się w trybie niejawnym. Były wiceminister tłumaczył tę decyzję chęcią uniknięcia medialnego szumu oraz ochrony przed falą negatywnych komentarzy, z którymi, jak twierdził, musiał się mierzyć. Zamknięcie drzwi sali rozpraw wywołało jednak dyskusję, ponieważ zarzuty dotyczyły spraw publicznych i miały bezpośredni wpływ na debatę o wolności słowa.

Sąd oczyścił Jakuba Wróblewskiego z większości oskarżeń

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", wymiar sprawiedliwości uniewinnił Jakuba Wróblewskiego z czterech z pięciu stawianych mu przez Mejzę zarzutów. Sędziowie uznali, że większość krytycznych wpisów licealisty stanowiła dopuszczalną formę opinii i nie wypełniła znamion zniesławienia.

Sąd nie uniewinnił nastolatka jedynie od jednego zarzutu. Dotyczył on użycia sformułowania nazywającego Mejzę niezwykle "obrzydliwą postacią" w polskiej polityce. W tym przypadku sąd zdecydował się na umorzenie, oceniając czyn jako charakteryzujący się znikomą szkodliwością społeczną. Oznacza to, że choć słowa te mogły uchodzić za zniesławiające, ich szkodliwość była zbyt niska, by karać za nie nastolatka z urzędu.

"Nie ma w polskiej polityce bardziej obrzydliwej postaci niż poseł Mejza" - pisał.

Skutki wyroku: wizerunek Mejzy i wolność w internecie

Nieprawomocna decyzja sądu niesie ze sobą istotne wnioski, a Jakub Wróblewski nie wyklucza apelacji w kwestii jedynego umorzonego zarzutu. Zapadły wyrok oznacza:

Ochrona swobody wypowiedzi w sieci: Orzeczenie sądu staje w obronie prawa do wyrażania krytycznych opinii o politykach , nawet jeśli przybierają one ostrą formę, szczególnie w odniesieniu do głośnych skandali. Stanowi to istotny przekaz dla internautów, potwierdzający, że granice dozwolonej krytyki są dość szerokie.

, nawet jeśli przybierają one ostrą formę, szczególnie w odniesieniu do głośnych skandali. Stanowi to istotny przekaz dla internautów, potwierdzający, że granice dozwolonej krytyki są dość szerokie. Mocniejsza pozycja zwykłego człowieka: Sprawa udowodniła, że każdy obywatel, w tym również uczeń szkoły średniej, może skutecznie bronić się przed politykiem w sądzie, o ile jego słowa mieszczą się w ramach dopuszczalnej oceny.

Znaczenie "znikomej szkodliwości społecznej": Wykorzystanie tej konstrukcji prawnej wobec jedynego, nieoczyszczonego zarzutu jest bardzo ważne. Pokazuje, że nawet słowa uznane za obraźliwe nie muszą automatycznie prowadzić do skazania, jeśli ich ogólny wpływ na dobro publiczne jest minimalny.

Kolejny cios dla wizerunku Łukasza Mejzy: Z perspektywy Łukasza Mejzy, ten wyrok to następna wizerunkowa porażka. Po ujawnieniu afery z leczeniem i utracie funkcji wiceministra, nieudana walka sądowa z nastolatkiem jeszcze mocniej nadszarpuje jego autorytet. Warto dodać, że Wróblewskiego wspierała Fundacja Otwarty Dialog, co miało istotny wpływ na przebieg jego obrony.

