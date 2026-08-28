Pogrzeb gen. Mirosława Różańskiego. Przejmujące przemówienie Kosiniaka-Kamysza w Międzyrzeczu

Spis treści Mirosław Różański - kariera wojskowa i polityczna

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył w ostatnim pożegnaniu generała Mirosława Różańskiego. Szef MON wygłosił podczas mszy żałobnej emocjonalne przemówienie, w którym złożył hołd zmarłemu oficerowi i politykowi.

W swoim wystąpieniu podkreślił odwagę i oddanie generała, nazywając go wybitnym dowódcą oraz sumiennym żołnierzem Wojska Polskiego. Minister zwrócił też uwagę na jego ogromny wkład w strategię wojskową oraz wychowanie podwładnych.

Szef resortu obrony zaznaczył, że przybył na uroczystość jako reprezentant sił zbrojnych, rządu, a także współpracowników generała z areny politycznej. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że chwilę wcześniej biskup polowy Wojska Polskiego oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z uznaniem podsumowali życie Mirosława Różańskiego. Minister podkreślił, że to właśnie niezwykłe oddanie służbie i liczne zdolności nadawały głęboki sens życiu generała.

Podczas wygłaszania mowy minister Kosiniak-Kamysz odniósł się do zdjęcia zmarłego. Fotografia, na której generał Różański salutuje w pełnym umundurowaniu, stała obok urny z prochami. Wówczas szef MON wypowiedział wzruszające słowa, interpretując gest uwieczniony na portrecie jako ostateczne przesłanie generała dla swoich żołnierzy i całego narodu.

Bystry wzrok, odwaga wynikająca z poczucia własnej wartości, nieoznaczającego wysoko zadartego nosa, ale wysoko uniesione czoło. Ten meldunek, który składa na tym zdjęciu przed nami, przed narodem polskim, przed Wojskiem Polskim, podczas tego ostatniego pożegnania jest też swego rodzaju testamentem tego, czemu był wierny, przesłaniem dla tych żołnierzy, których miał okazję spotkać i o których zabiegał każdego dnia: Bądźcie odważni, bądźcie sumienni, bądźcie rzetelni, bądźcie wierni tej przysiędze, którą złożyliście.

Urna z prochami generała została przewiązana szarfą w narodowych barwach, a w jej pobliżu wyeksponowano wszystkie odznaczenia zmarłego. Wokół zgromadziła się warta honorowa, co potęgowało podniosły i melancholijny nastrój wydarzenia. Uroczystości rozpoczęła msza święta w międzyrzeckim kościele pw. św. Wojciecha. Po nabożeństwie szczątki generała spoczną na lokalnym cmentarzu komunalnym.

Mirosław Różański - kariera wojskowa i polityczna

Urodzony 1 grudnia 1962 roku w Głogowie Mirosław Różański przeszedł długą drogę w armii, zaczynając od Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych w 1986 roku. W kolejnych latach szkolił się m.in. w Akademii Obrony Narodowej oraz uzyskał stopień doktora w 2011 roku. W ostatnich latach generał zaangażował się w politykę. W 2023 roku zdobył mandat senatora XI kadencji z ramienia Trzeciej Drogi. Kierował pracami senackiej komisji obrony narodowej. Na początku 2026 roku zrezygnował z członkostwa w Polsce 2050, by niedługo potem dołączyć do klubu Nowa Polska-Centrum.