Karol Nawrocki zapowiedział uruchomienie „Akademii Prezydenckiej”, czyli darmowego projektu edukacyjnego dla młodych liderów w wieku od 18 do 30 lat, zaplanowanego do września 2027 roku.

Szef MSZ Radosław Sikorski ostro ocenił tę inicjatywę, dopytując o konstytucyjne podstawy do finansowania edukacji z kieszeni podatników i sugerując możliwe przekroczenie uprawnień prezydenta.

Nowy program wywołał polityczną burzę, stając się kolejną odsłoną sporu kompetencyjnego między Pałacem Prezydenckim a ministrem spraw zagranicznych.

Karol Nawrocki poinformował w mediach społecznościowych o rozpoczęciu rekrutacji do Akademii Prezydenckiej. Bezpłatny program edukacyjny jest adresowany do osób między 18. a 30. rokiem życia, które chcą w przyszłości kształtować Polskę jako liderzy życia naukowego, społecznego lub publicznego. Realizację projektu przewidziano do września 2027 roku.

Przedsięwzięcie organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP natychmiast stało się powodem politycznej burzy i szybkiej reakcji ze strony przedstawicieli rządu.

Radosław Sikorski pyta o konstytucję i uderza w inicjatywę Karola Nawrockiego

Głos w sprawie zabrał wicepremier oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który za pośrednictwem mediów społecznościowych publicznie podważył legalność działań podejmowanych przez głowę państwa.

„Nie widzę w konstytucji upoważnienia dla prezydenta do prowadzenia działalności edukacyjnej na koszt podatnika. Czy to aby nie jest przekroczenie uprawnień?” – napisał Radosław Sikorski na platformie X, kwestionując podstawy opłacania akademii ze środków publicznych.

Akademia Prezydencka 2027. Zasady naboru dla młodych liderów

Niezależnie od zastrzeżeń szefa dyplomacji realizacja projektu już się rozpoczęła. Zgodnie z komunikatami Kancelarii Prezydenta, Akademia Prezydencka 2027 ma kształcić talenty wywodzące się ze środowisk sportowych, kulturalnych oraz społecznych. Kandydaci mogą przesyłać swoje zgłoszenia wyłącznie do 15 grudnia. Udział w przedsięwzięciu jest dla zakwalifikowanych osób całkowicie bezpłatny, co wywołało pytania Radosława Sikorskiego o obciążenie budżetu państwa.

Spór Karola Nawrockiego i Radosława Sikorskiego o kompetencje

Ostra wymiana zdań wokół akademii to kolejne spięcie na linii prezydent – minister spraw zagranicznych. Jak przypominają Wiadomości WP, politycy od dłuższego czasu prowadzą spór o kompetencje między innymi w sprawie nominacji ambasadorskich. Jeszcze w piątek w programie „Teraz WP” Radosław Sikorski zarzucał Karolowi Nawrockiemu próby poszerzania przysługujących mu uprawnień.

Sam prezydent już wcześniej deklarował, że w najważniejszych kwestiach dyplomatycznych zamierza rozmawiać bezpośrednio z premierem Donaldem Tuskiem, z pominięciem szefa MSZ. Nowa odsłona sporu potwierdza rosnące napięcie w relacjach między Pałacem Prezydenckim a resortem spraw zagranicznych.

Poniżej galeria zdjęć: Polityczni zadymiarze

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NAWROCKI LOKOMOTYWĄ PRAWICY?! | ĆWIKLAK I NIZINKIEWICZ W EXPRESSIE BIEDRZYCKIEJ