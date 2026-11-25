Polska zestrzeliwuje rosyjskie drony nad Ukrainą? Profesor Tomasz Grosse ocenia skutki

Kolejne wtargnięcia rosyjskich dronów, pocisków manewrujących i rakiet w polską przestrzeń powietrzną wywołały dyskusję o tym, czy polskie wojsko i lotnictwo powinny neutralizować takie zagrożenia jeszcze nad terytorium Ukrainy. Choć z praktycznego punktu widzenia pozwoliłoby to uniknąć strat, decyzja ta wiąże się z poważnymi konsekwencjami politycznymi i dyplomatycznymi. Kwestię stawianych Rosji granic oraz potencjalnych zagrożeń przeanalizował w rozmowie z Mateuszem Kobyłką z Portalu Obronnego politolog profesor Tomasz Grzegorz Grosse z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspert zwrócił uwagę na trzy płaszczyzny tego zagadnienia, zaczynając od samego eliminowania niebezpieczeństwa oraz wymogów formalnych po stronie Kijowa.

„Można wskazać trzy aspekty tej sprawy. Pierwszy dotyczy niwelowania zagrożenia. Zdecydowanie byłoby to łatwiejsze i prostsze, gdybyśmy mogli działać na terytorium Ukrainy, w sytuacji, gdy mamy pewność, że pociski zmierzają w kierunku naszego kraju. Druga kwestia to zgoda Ukrainy na takie działania. Nie można ich podejmować bez aprobaty strony ukraińskiej” – powiedział profesor Grosse.

Kluczowa okazuje się jednak potencjalna reakcja Kremla i stanowisko całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

„Trzeci aspekt dotyczy tego, jak takie działania zostałyby zinterpretowane przez Rosjan. Wszystko wskazuje na to, że uznaliby, iż Polska dodatkowo i bezpośrednio włącza się w konflikt. Mogliby zresztą słusznie argumentować, że w praktyce trudno z odpowiednią precyzją odróżnić, który pocisk może trafić w Ukrainę, a który w Polskę. W związku z tym takie działanie zostałoby zapewne odebrane wręcz jako włączenie Polski do działań zbrojnych, z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami. Rosja uznałaby to za pretekst do eskalacji. Ten trzeci argument w gruncie rzeczy przekreśla tę ideę, ponieważ obecna polityka NATO polega na tym, aby za wszelką cenę unikać jakiejkolwiek formy eskalacji. Polska jako członek Sojuszu byłaby zdecydowanie namawiana do tego, aby nie podejmować takich kroków” – ocenił ekspert.

Wiceminister obrony narodowej przekazał, że NATO podchodzi do tego pomysłu sceptycznie. Profesor Grosse został zapytany, czy obowiązujące ramy sojusznicze uniemożliwiają Polsce samodzielne podjęcie takiej decyzji państwowej.

„Zasadniczo tak, aczkolwiek te ramy są dość płynne. Pytanie brzmi, czy Sojusz potraktowałby taką jednostronną decyzję Polski jako przekroczenie czerwonej linii, czy też – mówiąc krótko – zaakceptowałby ją, uznając, że pewne działania są uzasadnione względami bezpieczeństwa. Sytuacja nie jest tutaj klarowna i w gruncie rzeczy zależałaby od decyzji politycznej. Można spodziewać się zarówno jednego, jak i drugiego scenariusza: od cichej akceptacji po bardzo zdecydowany sprzeciw wobec tego typu działań. W tym drugim przypadku mielibyśmy ogromny dylemat. Zwłaszcza gdyby Moskwa zareagowała bardzo ostro, moglibyśmy rzeczywiście znaleźć się w trudnej sytuacji i zostać nieco osamotnieni. Mogłoby to nawet zmusić nas do wycofania się z takiej decyzji, co prawdopodobnie byłoby najgorszym rozwiązaniem” – wyjaśnił profesor Grosse.

Nawet w scenariuszu zakładającym uzyskanie zgody na zestrzeliwanie nad Ukrainą pocisków zagrażających Polsce istnieje ryzyko, że oznaczałoby to w praktyce włączenie się Sojuszu do wojny z Rosją. Politolog wskazał, jak Moskwa mogłaby wykorzystać taki krok i pod jakim warunkiem Warszawa mogłaby się na niego zdecydować.

„Rosja mogłaby tak to interpretować. Biorąc pod uwagę, że Moskwa i tak eskaluje napięcie i być może wręcz szuka pretekstu, aby przerzucić na państwa NATO odpowiedzialność za rozpoczęcie otwartej konfrontacji, takie działania mogłyby zostać przez nią przedstawione właśnie w ten sposób. Byłoby to bardzo niekorzystne zarówno z punktu widzenia dotychczasowej polityki NATO, jak i bezpieczeństwa Polski. Jeśli jednak zwycięży idea obrony polskiego bezpieczeństwa już na obszarze Ukrainy, to uważam, że takie działania powinny zostać uprzedzone klarownym komunikatem wobec Moskwy i sojuszników z NATO: w przypadku dalszego naruszania polskiej przestrzeni powietrznej i terytorium przez rosyjskie obiekty latające Polska zastrzega sobie prawo ochrony własnego bezpieczeństwa już na terytorium Ukrainy” – podsumował w rozmowie z Portalem Obronnym profesor Tomasz Grzegorz Grosse.

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