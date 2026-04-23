Politycy żegnają Łukasza Litewkę. Biedroń o śmierci posła Lewicy

Reakcje po śmierci posła Lewicy

Poseł zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło, gdy poruszał się na rowerze. Łukasz Litewka udowadniał, że działalność polityczna może opierać się na empatii i realnym wsparciu. Zawsze chętnie pomagał zarówno ludziom, jak i zwierzętom, wykazując się dużą energią.

Po tej tragicznej wiadomości media społecznościowe zalała fala współczucia. Zniknęły polityczne podziały, a przedstawiciele wszystkich ugrupowań wspólnie wspominają Łukasza Litewkę. Wpisy podkreślają jego społeczne zaangażowanie i to, jakim był człowiekiem.

Platforma X (dawniej Twitter) pełna jest wpisów, w których politycy wyrażają swój smutek i niedowierzanie w związku z tą śmiercią.

Szymon Hołownia i Dariusz Matecki wspominają posła

„Łukasz Litewka… W ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia prowadziłem punkt, w czasie którego zabierał głos, nie mogę uwierzyć, że po raz ostatni. Zostawił po sobie tyle dobra, tyle łez zamienił w radość, spokój, nadzieję. [...] Nie ma słów. Nie ma słów… Zrobiłeś świetną robotę. Odpoczywaj. Teraz nasza kolej”

– to słowa Szymona Hołowni na platformie X.

„Szok. Tragedia w Sosnowcu. Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł na Sejm RP zginął w wypadku podczas jazdy rowerem. Jeden z najbardziej aktywnych społecznie posłów, który potrafił wyjść poza swoją bańkę. Świeć Panie nad Jego duszą!”

– napisał Dariusz Matecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Odejście Łukasza Litewki skomentował także Robert Biedroń, przyznając w rozmowie z mediami, że ciężko jest dojść do siebie po tej stracie. Posła pożegnała również Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra pracy i polityki społecznej.

„Łukaszu... aż ciężko uwierzyć. W tragicznym wypadku zginął dziś Łukasz Litewka, działacz społeczny, miłośnik ludzi, zwierząt i ponad wszystko - niesienia pomocy. Dobry człowiek, poseł, kolega”

– czytamy we wpisie ministry.

Morawiecki, Filiks i Mentzen o zmarłym parlamenarzyście

„Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Życzliwy, zawsze uśmiechnięty i uczynny człowiek. Wyrazy współczucia dla Rodziny i znajomych.”

– napisał były premier Mateusz Morawiecki.

„Łukasz Litewka, człowiek o pięknej, wrażliwej duszy, ocean dobroci. Bardzo będzie tutaj Ciebie brakowało…”

– skomentowała Magdalena Filiks z Koalicji Obywatelskiej.

„Z niedowierzaniem i smutkiem przyjąłem informację o tragicznej śmierci Łukasza Litewki, posła Lewicy. Składam wyrazy współczucia jego najbliższym, przyjaciołom i sejmowym współpracownikom. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie."

– podkreślił Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.