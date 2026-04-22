Jolanta Sobierańska-Grenda straci stanowisko? Polacy ostro o działaniach nowej minister zdrowia

Według najnowszego badania zrealizowanego przez Instytut Badań Pollster dla dziennika "Super Express", zdecydowana większość ankietowanych domaga się odwołania obecnej szefowej resortu zdrowia.

Dr Jolanta Sobierańska-Grenda stanęła na czele ministerstwa w lipcu 2025 roku, przejmując obowiązki po poprzedniczce.

Obywatele nie widzą realnych pozytywnych zmian w polskim lecznictwie, a cała branża medyczna boryka się z pogłębiającym się kryzysem.

Brak rewolucji i kłopoty w placówkach medycznych

Nowa szefowa resortu objęła stanowisko w lipcu 2025 roku, po latach pracy jako prezeska Szpitali Pomorskich. Eksperci liczyli na zapowiadaną zmianę jakościową i lepsze zarządzanie, jednak starcie z problemami publicznej ochrony zdrowia okazało się niezwykle trudne. Podczas grudniowego Szczytu Medycznego "Zdrowie Przyszłości" w 2025 roku dr Jolanta Sobierańska-Grenda próbowała tonować nastroje. W trakcie swojego wystąpienia wyraźnie podkreśliła konieczność cięcia kosztów.

„Musimy zrozumieć, że system ochrony zdrowia to nie jest studnia bez dna. Moim priorytetem jest efektywność, nawet jeśli wymaga to trudnych decyzji o restrukturyzacji placówek”

Powyższa deklaracja błyskawicznie spotkała się z ostrą krytyką ze strony pracowników służby zdrowia. Dziewięciomiesięczny okres rządów nowej minister nie przyniósł oczekiwanego uspokojenia sytuacji. Zamiast zapowiadanej wcześniej dogłębnej naprawy systemu, obserwujemy narastające kłopoty budżetowe wielu szpitali na terenie całego kraju.

Dymisja Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Jednoznaczne wyniki sondażu

Pacjenci muszą mierzyć się z coraz dłuższym czasem oczekiwania na wizyty u specjalistów, a mniejsze lecznice toną w potężnych długach. Właśnie z powodu tych dramatycznych trudności medycy rozpoczęli w tym tygodniu ogólnopolski "czarny protest", z którym teraz musi zmierzyć się Narodowy Fundusz Zdrowia i ministerstwo. Brak widocznej poprawy jakości usług medycznych znalazł swoje odzwierciedlenie w nastrojach społecznych. W sondażu dla "Super Expressu" padło konkretne pytanie dotyczące przyszłości minister w obecnym rządzie.

„Czy premier powinien zdymisjonować ministrę zdrowia Jolantę Sobierańską‑Grendę?”

Większość ankietowanych przez Instytut Badań Pollster nie miała żadnych wątpliwości i udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Aż 71 procent badanych domaga się odejścia obecnej szefowej resortu. Zaledwie 29 procent uczestników sondażu uważa, że polityczka powinna zachować swoją posadę, przy czym w końcowym zestawieniu pominięto głosy osób niezdecydowanych. Badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone między 20 a 21 kwietnia, a udział w nim wzięła reprezentatywna grupa 1054 pełnoletnich mieszkańców Polski.