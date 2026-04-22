Kontrowersje wokół nowej rady prezydenta Nawrockiego. Myśliwi będą doradzać w sprawach ekologii

Nowa rada ekspercka Karola Nawrockiego. Czym zajmie się Rada Klimatu i Środowiska?

Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła powstanie nowego zespołu. Karol Nawrocki utworzył Radę Klimatu i Środowiska, której zadaniem będzie doradzanie w sprawach ekologii oraz zasobów naturalnych. To kolejne takie ciało doradcze w ostatnim czasie. Kilka dni wcześniej zaprezentowano Radę Nowych Mediów, która spotkała się z krytyką ze względu na obecność youtubera Pawła Swinarskiego, kojarzonego z promowaniem rosyjskiej propagandy.

Uroczystość wręczenia nominacji miała miejsce w Belwederze. Akty powołania przekazał podsekretarz stanu Mateusz Kotecki, a w spotkaniu wziął udział również wiceszef Kancelarii Prezydenta, Adam Andruszkiewicz. Z oficjalnego komunikatu wynika, że głównym celem rady będzie określanie kierunków polityki środowiskowej, racjonalne zarządzanie zasobami oraz dbanie o długoterminowe interesy państwa w tym obszarze.

Kto znalazł się w Radzie Klimatu i Środowiska? Myśliwi doradzą prezydentowi

Na czele nowego zespołu stanął Sławomir Mazurek, osoba dobrze znana w środowisku, związana wcześniej z rządem Prawa i Sprawiedliwości. W przeszłości pełnił on funkcje wiceministra środowiska i klimatu, a także pełnomocnika rządu ds. rozwoju wydobycia węglowodorów. Był również wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Największe kontrowersje budzi jednak nie sam przewodniczący, a spora reprezentacja środowiska łowieckiego. Dla wielu obserwatorów udział myśliwych w gremium zajmującym się ekologią jest zaskoczeniem. W 38-osobowym składzie znalazł się m.in. Marcin Możdżonek, były siatkarz i obecny prezes Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ. Polityk współpracujący z Konfederacją nie krył radości z tej nominacji.

"To dla mnie wielki zaszczyt i ogromna odpowiedzialność. Oficjalnie dołączyłem do Prezydenckiej Rady ds. Klimatu i Środowiska. Dziękuję Panu Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zaufanie - obiecuję merytoryczną pracę, zdrowy rozsądek i dbanie o to, by polska przyroda i nasze zasoby naturalne służyły nam wszystkim mądrze i bezpiecznie"

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie

– napisał Marcin Możdżonek w mediach społecznościowych. Kolejnym członkiem rady został Maciej Perzyna, myśliwy i weterynarz z SGGW, który wcześniej wywołał burzę w internecie komentarzami o dobijaniu zwierząt.

"Dobić sarnę nożem? - źle. Pozwolić by z jelitami na wierzchu leżała kilka godzin, po czy wieźć ją z tymi jelitami samochodem na śmierć 30 km dalej - !! Lewacka logika jest jak świnka morska, ani świnia, ani morska.."

– komentował wcześniej Perzyna. W zespole znalazł się także prof. Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody PAN, badacz wilków i szef Komisji Naukowej PZŁ. Skład uzupełnia m.in. prof. Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, specjalista od nauk leśnych i doradca sejmowej komisji środowiska.

Prezydent Nawrocki zaznaczył w aktach powołania, że nominacje są wyrazem uznania dla wiedzy, doświadczenia i zaangażowania w ochronę przyrody. Pytaniem otwartym pozostaje, w jaki sposób poglądy myśliwych ukształtują rekomendacje nowej rady w sprawach klimatu (informacje podał RMF FM).