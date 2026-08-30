Politycy ruszyli do młodzieży na plaży. Ministrowie Nawrockiego dyskutują w nowej formule

Drugi dzień imprezy „Przyszłość.pl” w Juracie to ciąg dalszy integracji z młodzieżą. Urzędnicy Kancelarii Prezydenta podzielili się w internecie fotografiami, które pokazują bezpośrednie dyskusje polityków z młodymi uczestnikami. Spotkania te charakteryzowały się brakiem sztywnych reguł i swobodną atmosferą.

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Tym razem zrezygnowano ze standardowych wystąpień i formalnych przemówień. Zdjęcia udostępnione w sieci udowadniają, że wybrano formę kameralnych rozmów w mniejszych grupach na świeżym powietrzu. W ten sposób młodzież mogła swobodnie zadawać pytania prezydenckim współpracownikom.

W gronie dyskutujących polityków znaleźli się m.in. rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz oraz Paweł Szefernaker pełniący funkcję szefa Gabinetu Prezydenta. Twórcy inicjatywy „Przyszłość.pl” od początku zaznaczali, że zależy im na budowaniu bezpośredniego kontaktu między decydentami a młodym pokoleniem.

„W Juracie możecie też spotkać naszych ministrów i porozmawiać z nimi o tym, co Was najbardziej ciekawi” – przekazała Kancelaria Prezydenta.

W Juracie możecie też spotkać naszych ministrów i porozmawiać z nimi o tym, co Was najbardziej ciekawi 😊 #przyszłośćPL pic.twitter.com/edGgALDd9n— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 30, 2026

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W niedzielę głośno było również o samym Karolu Nawrockim, który odłożył na bok garnitur i w sportowym stroju pobiegł z młodzieżą. Urzędnicy udostępnili wideo z tej aktywności pod hasłem „Jurata aktywnie”. Całe wydarzenie w nadmorskim kurorcie to projekt dwudniowy, w którym biorą udział młodzi obywatele ze wszystkich zakątków kraju, a oprócz paneli dyskusyjnych przygotowano dla nich zajęcia sportowe i występy muzyczne.

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