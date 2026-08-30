Książka Andrzeja Dudy odnaleziona w namiocie Biedronki. Osłupieliśmy na ten widok!

Gdzie można znaleźć książkę "To ja" Andrzeja Dudy?

Po zakończeniu pełnienia funkcji głowy państwa przez dwie kadencje, były prezydent rozpoczął nowy etap w życiu. Jeszcze w okresie poprzedzającym zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na urząd prezydenta, Andrzej Duda ogłosił, że stworzył autobiografię bez cenzury. Książka została zatytułowana „To ja”.

Opowieść o kulisach decyzji, które zaważyły na losach Polski i Europy. Nigdy wcześniej nierelacjonowane rozmowy z czołowymi politykami w kraju i na świecie. Gabinet Owalny i Nowogrodzka, cmentarzysko czołgów na Ukrainie i afrykańska wioska, rezydencja w Juracie i spożywczak na krakowskim osiedlu - zabieram czytelnika wszędzie tam, gdzie toczyła się moja historia, ta polityczna i osobista

Taki opis zachęcał do zakupu na oficjalnej witrynie poświęconej publikacji. Cena nie należała do najniższych, ponieważ za podstawowe wydanie należało zapłacić 99 złotych, natomiast wariant ekskluzywny wyceniono na 159 złotych. W droższej opcji nabywca otrzymywał dodatkowo podpis autora oraz ozdobne opakowanie z elegancką wstążką. W początkowej fazie dystrybucji jedyną możliwością zakupu było złożenie zamówienia w przedsprzedaży za pośrednictwem dedykowanej strony, by z czasem publikacja pojawiła się w szerszym obiegu. Niedawno Wujek Sebek udostępnił na swoim profilu S jak Sebek zaskakujący film. Okazało się, że odnalazł egzemplarz autobiografii „To ja” Andrzeja Dudy w specjalnym namiocie wyprzedażowym Biedronki zlokalizowanym w Łochowie w województwie mazowieckim. Książka spoczywała pośród różnego rodzaju przecenionego asortymentu, w tym obuwia, bielizny czy plecaków, w sporym nieładzie.

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Jak działają wyprzedaże w namiocie Biedronki?

Należy wspomnieć, że w czasie, gdy Wujek Sebek odwiedził namiot wyprzedażowy Biedronki, obowiązywała tam promocja umożliwiająca nabycie towarów z pięćdziesięcioprocentową zniżką. Warunkiem było jednoczesne zakupienie minimum dwóch artykułów. W związku z tym bałagan w koszach z asortymentem był zjawiskiem w pełni zrozumiałym, ponieważ wielu klientów intensywnie poszukiwało atrakcyjnych okazji cenowych. Niewiele osób mogłoby jednak założyć, że wśród przecenionego towaru znajdzie się biografia Andrzeja Dudy. Można jednak przypuszczać, że tak nietypowe znalezisko ostatecznie wzbudziło zainteresowanie, gdyż wspomnienia byłego prezydenta mogą być dla wielu osób interesującą lekturą.

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