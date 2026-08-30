Karol Nawrocki biega z młodzieżą w Juracie. Kancelaria Prezydenta udostępniła nagranie

Głowa państwa zaskoczyła sportowym strojem, biorąc udział w biegu z młodymi ludźmi podczas zjazdu „Przyszłość.pl” w Juracie.

podczas zjazdu „Przyszłość.pl” w Juracie. Zamiast eleganckiego ubioru, przywódca państwa wybrał luźną odzież , a nagranie z wydarzenia opublikowane przez Kancelarię Prezydenta błyskawicznie obiegło sieć.

, a nagranie z wydarzenia opublikowane przez Kancelarię Prezydenta błyskawicznie obiegło sieć. Dowiedz się, co dokładnie wydarzyło się na trasie, jak polityk spędził ten aktywny dzień oraz czy jego nowe oblicze zyskało sympatyków.

Ostatni weekend sierpnia Karol Nawrocki spędza na Wybrzeżu, gdzie trwa dwudniowe wydarzenie „Przyszłość.pl”. Do prezydenckiej rezydencji w Juracie ściągnęła młodzież z różnych stron państwa. W harmonogramie zaplanowano nie tylko dyskusje o sprawach publicznych i perspektywach kraju, ale również występy muzyczne oraz zmagania sportowe.

Karol Nawrocki biega z uczestnikami w Juracie

Ostatniego dnia tygodnia głowa państwa postawiła na aktywność fizyczną. Nawrocki ubrał czarny t-shirt, luźne spodnie i czapkę z daszkiem, po czym wspólnie z zebraną młodzieżą wystartował na wyznaczonej trasie.

Kancelaria Prezydenta zamieściła w internecie krótki materiał wideo z tego biegu. Na udostępnionym nagraniu widać wyraźnie uśmiechniętego polityka, który pokonuje trasę w otoczeniu kilkudziesięciu uczestników.

„Jurata aktywnie” – taki zwięzły komunikat zamieszczono na oficjalnych profilach społecznościowych Kancelarii Prezydenta.

Wspólna przebieżka nie była jednak żadną improwizacją. Tę fizyczną formę integracji z udziałem pary prezydenckiej od początku wpisano do planu „Przyszłość.pl”. Tego samego dnia zorganizowano również rozmowy z pierwszą damą Martą Nawrocką, profesjonalny trening samoobrony oraz dyskusje z prezydenckimi ministrami.

Za chwilę startuje bieg z Parą Prezydencką #przyszłośćPL 🇵🇱 pic.twitter.com/hT0oUAmfjC— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 30, 2026

Prezydent dyskutuje z młodzieżą podczas Przyszłość.pl

Inicjatywę „Przyszłość.pl” zainaugurowano w sobotę, 29 sierpnia. Według szacunków podawanych przez twórców zjazdu, do Juraty ściągnęło około 800 młodych obywateli z całej Polski. Zebrani mają tam szansę na bezpośrednią wymianę poglądów z prezydentem i jego doradcami, a także ekspertami ze świata nauki, gospodarki, sportu, mediów czy kultury.

Cała impreza oficjalnie zakończy się w niedzielę. Uroczysty finał zaplanowano bezpośrednio na plaży w Juracie w godzinach od 16 do 18.

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