Politycy PiS wskazują! Małgorzata Wassermann nowym prezydentem Krakowa?

Zgodnie z decyzją mieszkańców, dwuletnie rządy Aleksandra Miszalskiego dobiegły końca. W niedzielnym głosowaniu wzięło udział niemal 30 procent uprawnionych, przy progu ważności ustalonym na niespełna 27 procent. Za odwołaniem dotychczasowego prezydenta opowiedziało się ponad 171 tysięcy osób, co stanowi prawie 98 procent wszystkich ważnych głosów. Przeciwko zagłosowało jedynie niewiele ponad 3,5 tysiąca mieszkańców. Taki obrót spraw oznacza konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów w ciągu trzech miesięcy. Warto zaznaczyć, że Rada Miasta Krakowa pozostaje na swoim stanowisku, ponieważ frekwencja nie była wystarczająca do jej rozwiązania.

W okresie przejściowym, zanim krakowianie wybiorą nowego włodarza, miastem będzie zarządzał komisarz. Donald Tusk poinformował w ubiegły wtorek, że obowiązki te przejmie Stanisław Kracik, pełniący dotychczas funkcję zastępcy odwołanego prezydenta. W ekipie Miszalskiego odpowiadał on za kluczowe obszary, w tym gospodarkę komunalną, infrastrukturę miejską oraz prowadzone inwestycje.

CZYTAJ: Zmiany w Krakowie po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. Włodzimierz Czarzasty ogłasza decyzję Lewicy

Niemal natychmiast po oficjalnym potwierdzeniu wyników głosowania rozpoczęto spekulacje na temat potencjalnych kandydatów na urząd prezydenta Krakowa. Na liście nazwisk dyskutowanych przez polityków i publicystów znaleźli się między innymi Łukasz Gibała, który startował już w poprzednich wyborach, senator Monika Piątkowska oraz były szef NIK Marian Banaś. Jednak szczególną uwagę przyciąga kandydatura Małgorzaty Wassermann, która cieszy się poparciem w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka Dominika Chorosińska aktywnie promuje jej postać w internecie, wprost pytając wyborców o poparcie dla tej polityczki.

Małgorzata Wassermann to postać z dużym bagażem doświadczeń politycznych na polskiej scenie. Zadebiutowała w Sejmie dekadę temu, a w 2018 roku walczyła już o stanowisko prezydenta Krakowa. W późniejszych latach, w 2019 i 2023 roku, z sukcesem odnawiała swój mandat poselski. Rozpoznawalność zyskała krótko po katastrofie w Smoleńsku, kiedy to zaangażowała się w wyjaśnianie przyczyn tragedii, reprezentując rodziny ofiar i stając się jedną z twarzy tego środowiska.