Niezawodny trik na wyciągnięcie kleszczy u psa. Wystarczy kilka ruchów rolką

Katarzyna Kustra
2026-05-26 14:28

Kleszcze stanowią jedno z największych zagrożeń dla każdego czworonoga. Nawet krótka zabawa na zewnątrz może skończyć się powrotem pupila z niechcianym gościem. Dlatego tak ważne jest staranne sprawdzenie ciała psa po każdym spacerze, by usunąć pasożyty przed ich wbiciem. Jak to szybko osiągnąć? Wystarczy zwykła rolka do odzieży. Dzięki niej błyskawicznie pozbędziesz się kleszczy z psiej sierści.

Kleszcze u psa. Jak je znaleźć telefonem?

Autor: Wanida Tubtawee/ Shutterstock
  • Nawet przy stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, pajęczaki mogą trafić do domu wraz z psem po spacerze, zagrażając zarówno zwierzęciu, jak i jego opiekunom.
  • Poznaj rewelacyjny sposób na szybkie usunięcie kleszczy z futra pupila, zanim zdążą zaatakować.
  • Nie dopuść, by pasożyty rozniosły się po mieszkaniu – odkryj też sprytny trik z użyciem telefonu, który ułatwi ich odnalezienie, nawet na bardzo ciemnej sierści!

Szybki sposób na kleszcze u psa po powrocie do domu

Wszechobecne kleszcze spędzają sen z powiek wielu opiekunom psów. Mimo dostępnych zabezpieczeń, takich jak specjalne tabletki czy krople przeciwko pasożytom, nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka, że czworonóg przyniesie kleszcze na swojej sierści do domu. Z tego powodu kluczowe jest natychmiastowe zlokalizowanie pajęczaka, zanim zdąży zeskoczyć z pupila i ukryć się w mieszkaniu. Najlepiej od razu po wejściu do domu dokładnie przeszukać futro psa i usunąć z niego wszelkie żywe pasożyty. Jak to zrobić bez tracenia czasu? W mediach społecznościowych pojawił się przydatny patent, który z pewnością ułatwi codzienne funkcjonowanie wielu posiadaczom psów. Okazuje się, że kleszcze, które jeszcze nie zdążyły się wbić w skórę, można łatwo usunąć za pomocą zwykłej rolki do czyszczenia odzieży.

Rolka do ubrań na kleszcze w sierści psa. Zrób to po każdym spacerze

Profil @arrakis_aussie zaprezentował prosty poradnik pokazujący, jak skutecznie i szybko pozbyć się kleszczy z sierści przy pomocy rolki do ubrań. Trzeba pamiętać, że ta metoda działa tylko w przypadku pasożytów, które jeszcze nie wpiły się w skórę, a jedynie przemieszczają się po ciele czworonoga. To doskonały sposób, aby zapobiec nie tylko ugryzieniu, ale także rozprzestrzenieniu się kleszczy w mieszkaniu. Aby to zrobić, wystarczy energicznie przejechać klejącą stroną rolki po całym ciele psa. Pajęczaki po prostu przykleją się do jej powierzchni i nie będą w stanie uciec.

Jak znaleźć kleszcza u psa z ciemną sierścią? Użyj telefonu

O ile w przypadku psów o jasnym futrze znalezienie kleszcza nie stanowi zazwyczaj dużego problemu, o tyle u ciemno umaszczonych czworonogów może to być prawdziwe wyzwanie. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi smartfon, który oferuje funkcję znacznie ułatwiającą zlokalizowanie pajęczaka nawet w gęstej, ciemnej sierści. Na instagramowym koncie @labidakar opublikowano interesujący trik, który pozwala dostrzec kleszcza, zanim ten wbije się w skórę zwierzęcia. Autorka materiału krok po kroku wyjaśnia, jak przy użyciu aparatu w telefonie "prześwietlić" psa:

  1. Otwieramy ustawienia telefonu i przechodzimy do opcji filtrów.
  2. Wybieramy efekt odwrócony lub tzw. negatyw (odwrócone kolory).
  3. Włączamy aplikację aparatu i dokładnie obserwujemy sierść psa na ekranie.
  4. Wyszukujemy jasnego, świecącego punktu - to właśnie jest kleszcz.
