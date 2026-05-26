Niezawodny trik na wyciągnięcie kleszczy u psa. Wystarczy kilka ruchów rolką

Nawet przy stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, pajęczaki mogą trafić do domu wraz z psem po spacerze, zagrażając zarówno zwierzęciu, jak i jego opiekunom.

Poznaj rewelacyjny sposób na szybkie usunięcie kleszczy z futra pupila, zanim zdążą zaatakować.

Nie dopuść, by pasożyty rozniosły się po mieszkaniu – odkryj też sprytny trik z użyciem telefonu, który ułatwi ich odnalezienie, nawet na bardzo ciemnej sierści!

Szybki sposób na kleszcze u psa po powrocie do domu

Wszechobecne kleszcze spędzają sen z powiek wielu opiekunom psów. Mimo dostępnych zabezpieczeń, takich jak specjalne tabletki czy krople przeciwko pasożytom, nie da się całkowicie wyeliminować ryzyka, że czworonóg przyniesie kleszcze na swojej sierści do domu. Z tego powodu kluczowe jest natychmiastowe zlokalizowanie pajęczaka, zanim zdąży zeskoczyć z pupila i ukryć się w mieszkaniu. Najlepiej od razu po wejściu do domu dokładnie przeszukać futro psa i usunąć z niego wszelkie żywe pasożyty. Jak to zrobić bez tracenia czasu? W mediach społecznościowych pojawił się przydatny patent, który z pewnością ułatwi codzienne funkcjonowanie wielu posiadaczom psów. Okazuje się, że kleszcze, które jeszcze nie zdążyły się wbić w skórę, można łatwo usunąć za pomocą zwykłej rolki do czyszczenia odzieży.

Rolka do ubrań na kleszcze w sierści psa. Zrób to po każdym spacerze

Profil @arrakis_aussie zaprezentował prosty poradnik pokazujący, jak skutecznie i szybko pozbyć się kleszczy z sierści przy pomocy rolki do ubrań. Trzeba pamiętać, że ta metoda działa tylko w przypadku pasożytów, które jeszcze nie wpiły się w skórę, a jedynie przemieszczają się po ciele czworonoga. To doskonały sposób, aby zapobiec nie tylko ugryzieniu, ale także rozprzestrzenieniu się kleszczy w mieszkaniu. Aby to zrobić, wystarczy energicznie przejechać klejącą stroną rolki po całym ciele psa. Pajęczaki po prostu przykleją się do jej powierzchni i nie będą w stanie uciec.

Jak znaleźć kleszcza u psa z ciemną sierścią? Użyj telefonu

O ile w przypadku psów o jasnym futrze znalezienie kleszcza nie stanowi zazwyczaj dużego problemu, o tyle u ciemno umaszczonych czworonogów może to być prawdziwe wyzwanie. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi smartfon, który oferuje funkcję znacznie ułatwiającą zlokalizowanie pajęczaka nawet w gęstej, ciemnej sierści. Na instagramowym koncie @labidakar opublikowano interesujący trik, który pozwala dostrzec kleszcza, zanim ten wbije się w skórę zwierzęcia. Autorka materiału krok po kroku wyjaśnia, jak przy użyciu aparatu w telefonie "prześwietlić" psa:

Otwieramy ustawienia telefonu i przechodzimy do opcji filtrów. Wybieramy efekt odwrócony lub tzw. negatyw (odwrócone kolory). Włączamy aplikację aparatu i dokładnie obserwujemy sierść psa na ekranie. Wyszukujemy jasnego, świecącego punktu - to właśnie jest kleszcz.

