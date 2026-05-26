Konie, drony i Czarnek na rowerze. Takiego spotu PiS dawno nie pokazał

Przemysław Czarnek w nowym wideo. Ujęcia jak ze zwiastuna

Były minister edukacji udostępnił na platformie X materiał promujący rajd rowerowy na terenie Lasów Janowskich. Przemysław Czarnek opatrzył publikację hasłem: „Każdego dnia blisko ludzi i ich codziennych spraw”, dodając również tag #PrzebudzeniePolaków.

W nieco ponad minutowym klipie zaprezentowano szereg zróżnicowanych kadrów. Zaczyna się od ujęć z powietrza pokazujących lasy, drogi, zabudowania z drewna oraz pasące się konie. Następnie pojawia się sam polityk, tym razem w sportowym stroju, przebywający wśród innych rowerzystów. Film obfituje w sceny powitań i przybijania piątek, przypominając bardziej kampanię turystyczną niż materiał polityczny.

Narracja wideo podkreśla potrzebę bliskości z obywatelami oraz prawdziwy obraz kraju. „Są miejsca, gdzie najlepiej widać, czym naprawdę jest Polska” – można usłyszeć w materiale.

🇵🇱 Każdego dnia blisko ludzi i ich codziennych spraw. #PrzebudzeniePolaków pic.twitter.com/FzmCfNCNvo— Przemysław Czarnek (@CzarnekP) May 26, 2026

„Polska to nie tylko wielkie miasta, to nie tylko studia telewizyjne, to także Janów Lubelski, Lasy Janowskie, ludzie, z którymi trzeba być na co dzień” — brzmi jeden z cytatów z nagrania.

Przekaz PiS kierowany poza aglomeracje. Czarnek stawia na lokalność

Spot wpisuje się w strategię Prawa i Sprawiedliwości polegającą na zwracaniu się do mieszkańców mniejszych miejscowości. W wideo pojawiają się odniesienia do Janowa Lubelskiego oraz regularnych spotkań z ludźmi.

To właśnie ten motyw dominuje w produkcji. Przemysław Czarnek nie występuje na sejmowych korytarzach czy w programach telewizyjnych, lecz w plenerze – w kasku na głowie, biorąc udział w sportowym wydarzeniu. Taki zabieg ma stworzyć wizerunek luzu i bezpośredniości, charakterystyczny dla kampanii wyborczych, chociaż oficjalnie klip to jedynie zaproszenie na rajd.

W materiale słyszymy również komunikat: „Zapraszamy na wielki rajd po Lasach Janowskich”.

„Trzeba być blisko ludzi na co dzień, nie od święta. Pozdrawiamy serdecznie z Lasów Janowskich” — mówi Czarnek w nagraniu. Później pojawia się jeszcze bardziej podniosły ton: „Bo odpowiedzialność zaczyna się od obecności, od rozmowy, od drogi, którą jedzie się razem”.

Polityka w wersji terenowej. Dynamiczny montaż i ujęcia natury

O sile materiału stanowi przede wszystkim jego nowoczesna realizacja. Dzięki dynamicznemu montażowi, odpowiedniej muzyce i starannie dobranym ujęciom przyrody, nagranie bardziej przywodzi na myśl zapowiedź filmu dokumentalnego niż tradycyjną komunikację partyjną.

Kamera pokazuje uczestników rowerowej wycieczki, na czele z politykiem wyposażonym w kask. W kadrach pojawiają się również kobiety przy rowerach, grupy na trasie oraz tablica informująca o Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie. Całość prezentuje się słonecznie, dynamicznie i z naciskiem na aktywność outdoorową.

Zakończenie z myślą o sieci. „Przebudzenie Polaków. Yeah”

Ostatnie sekundy wideo to wyraźny ukłon w stronę użytkowników internetu. Po intensywnych scenach z rajdu pada podsumowanie: „Rozmawiamy, a później działamy. Dla młodych, dla przyszłości. Taka jest Polska”.

Film łączy w sobie typowy dla PiS postulat mobilizacji z nowoczesną formą spotu wizerunkowego. Dzięki użyciu drona, pokazaniu przyrody, koni oraz rozmów z mieszkańcami przy wtórze podniosłej muzyki, osiągnięto efekt daleki od standardowego zaproszenia na zawody sportowe. Przekaz koncentruje się na budowaniu wizerunku polityka obecnego w terenie.

Zwieńczeniem nagrania jest logo Prawa i Sprawiedliwości, co dobitnie świadczy o tym, że rowerowy rajd ma podtekst polityczny i stanowi element strategii budowania bezpośredniego kontaktu z wyborcami poza mediami tradycyjnymi.

