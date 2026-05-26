Zmarła Jolanta Florek. Przez lata była wielkim wsparciem dla obywateli

Biuro RPO z żalem pożegnało Jolantę Florek, prawniczkę, która przez ponad 30 lat pomagała obywatelom w najtrudniejszych sprawach.

Była cenioną ekspertką od prawa podatkowego i gospodarczego, oferując wsparcie w skomplikowanych kwestiach prawnych.

Sprawdź, jak jej profesjonalizm i empatia wpłynęły na życie tysięcy Polaków i dlaczego jej odejście jest tak dużą stratą.

Śmierć Jolanty Florek. Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich opublikował oficjalny komunikat

Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oficjalnie potwierdzili odejście Jolanty Florek. Zmarła mogła pochwalić się imponującym stażem zawodowym przekraczającym trzydzieści lat, przez które nieustannie służyła wsparciem w strukturach RPO. Opublikowane oświadczenie wyraźnie akcentuje jej ogromne kompetencje prawnicze, a także wyjątkowo empatyczne podejście do każdego interesanta poszukującego ratunku w trudnej sytuacji.

„Była wybitną prawniczką i ekspertką, niezwykle wysoko cenioną za profesjonalizm, sumienność i empatię” — przekazało Biuro RPO.

Przytoczony komunikat doskonale obrazuje faktyczne znaczenie zmarłej w codziennym funkcjonowaniu tej instytucji państwowej. Kobieta nie ograniczała się wyłącznie do suchej analizy paragrafów. Przychodzący do Biura RPO z zawiłymi kłopotami widzieli w niej człowieka potrafiącego okazać pełne zrozumienie dla ich życiowych dramatów i znajdującego optymalne wyjście w momentach całkowitej bezsilności obywateli wobec systemu.

Jolanta Florek rozwiązywała najtrudniejsze problemy prawne zwykłych ludzi

Głównym polem działalności Jolanty Florek przez długie lata pozostawały skomplikowane zagadnienia dotyczące prawa gospodarczego oraz podatkowego. Wymienione gałęzie prawa charakteryzują się ogromnym stopniem trudności i gąszczem biurokratycznych wymogów, co dla przeciętnego Kowalskiego stanowi często przeszkodę całkowicie niemożliwą do samodzielnego pokonania.

Instytucja podkreśliła w swoim oświadczeniu, że każdy potrzebujący zawsze mógł liczyć na pełne zaangażowanie i bezwarunkową pomoc ze strony zmarłej specjalistki.

„Obywatele zwracający się do Biura RPO zawsze mogli liczyć na jej pomoc i zaangażowanie w rozwiązywaniu zawiłych spraw w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego” — napisano w komunikacie.

Ekspertka brała też czynny udział w funkcjonowaniu gremiów społecznych i specjalnych zespołów nowelizujących krajowe przepisy. Zgromadzona przez nią wiedza procentowała nie tylko podczas rozstrzygania indywidualnych spraw zwykłych ludzi, lecz także w debacie publicznej nad optymalnym kształtem ustawodawstwa i reakcjami organów państwa na realne potrzeby społeczeństwa.

Pracownicy RPO żegnają Jolantę Florek. "Niekwestionowany autorytet"

Oficjalne pożegnanie udostępnione przez Biuro RPO wyróżnia się mocno osobistym charakterem. Koledzy z pracy zmarłej zaznaczyli wyraźnie, że Jolanta Florek była dla całego zespołu nie tylko świetnym fachowcem w branży, ale przede wszystkim niezaprzeczalnym wzorem i ogromną oporą.

„Dla wielu z nas była niekwestionowanym autorytetem i wsparciem. Zapamiętamy Ją jako osobę ogromnie życzliwą, otwartą na rozmowę i gotową do dzielenia się swoim bogatym doświadczeniem. Będzie nam brakowało Jej ciepła i serdeczności” — przekazano.

Powyższe oświadczenie udowadnia, że ekspertka pozostawi po sobie nie tylko bogaty dorobek zawodowy, ale również wspomnienia o jej niesamowitej dobroci i cierpliwości. W placówce, w której regularnie pojawiają się osoby głęboko skrzywdzone przez bezduszne urzędy, takie prospołeczne cechy charakteru i otwartość na drugiego człowieka okazują się wręcz bezcenne.

