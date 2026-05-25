Donald Tusk szuka komisarza dla Krakowa. Radio ESKA ujawnia dwa nazwiska

Po głośnym odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z fotela prezydenta, stolica Małopolski pilnie potrzebuje nowego zarządcy, a decyzja premiera Donalda Tuska zapadnie w ciągu najbliższych godzin.

Z nieoficjalnych doniesień Radia ESKA wynika, że w walce o stanowisko komisarza liczą się głównie dwie osoby: pełniący funkcję wiceprezydenta Stanisław Kracik oraz dyrektor Piotr Kempf z Lasów Państwowych.

Sprawdź, który z wytypowanych urzędników ma większe szanse na przejęcie obowiązków włodarza i jak wpłynie to na bieżące funkcjonowanie krakowskiego magistratu.

Mieszkańcy Krakowa wciąż żyją echem niedawnego referendum, w którym ze stanowiskiem pożegnał się Aleksander Miszalski. Teraz opinia publiczna z niecierpliwością czeka na wyznaczenie komisarza, który pokieruje jednym z największych miast w Polsce do czasu przedterminowych wyborów.

Dziennikarze Radia ESKA dotarli do nieoficjalnych przecieków, z których wynika, że na biurku szefa rządu leżą obecnie dwie poważne kandydatury. Wielkie szanse na objęcie władzy mają wiceprezydent Stanisław Kracik oraz Piotr Kempf, pełniący funkcję dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. To jeden z nich prawdopodobnie wejdzie w buty zwolnionego prezydenta.

Kto przejmie stery w Krakowie po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego?

Sprawę w mediach komentowała również Małgorzata Wassermann, która odsłaniając kulisy po odwołaniu Miszalskiego, stwierdziła, że „rozmowy trwają”. Ostateczna decyzja i tak leży jednak w rękach premiera Donalda Tuska. Według zakulisowych informacji zdobytych przez Radio ESKA nazwisko nowego komisarza zostanie ogłoszone opinii publicznej najprawdopodobniej w najbliższej dobie, choć to wciąż niepotwierdzone doniesienia.

Ustanowienie tymczasowego zarządcy jest bezwzględnie wymagane przez obowiązujące prawo. Skuteczne odwołanie dotychczasowej głowy miasta oznacza, że Kraków nie może sprawnie funkcjonować bez wyznaczenia osoby decyzyjnej do spraw bieżących. Wskazany urzędnik przejmie stery w magistracie do momentu oficjalnego wyłonienia nowego prezydenta przy urnach wyborczych.

Kraków bez Miszalskiego. Wassermann zdradza kulisy rozmów w PiS

Stanisław Kracik i Piotr Kempf na giełdzie nazwisk w Krakowie

Stanisław Kracik to polityk, który doskonale zna obecne realia krakowskiego urzędu, ponieważ na co dzień zasiada w nim jako wiceprezydent. Drugim pretendentem do fotela tymczasowego zarządcy, według doniesień Radia ESKA, jest Piotr Kempf, dyrektor krakowskiego oddziału Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Z ustaleń dziennikarzy rozgłośni jasno wynika, że to właśnie pomiędzy tą dwójką kandydatów toczy się ostateczna batalia o tymczasowe zarządzanie dawną stolicą Polski. Decyzja rządu zakończy pierwszy etap zamieszania po głośnym odwołaniu Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska.

Donald Tusk zdecyduje o losach Krakowa po referendum

Skuteczne głosowanie w Krakowie wywołało polityczne trzęsienie ziemi pod Wawelem. Po tym, jak obywatele pozbawili władzy Aleksandra Miszalskiego, wszystkie oczy zwróciły się w stronę Warszawy, gdzie muszą zapaść najważniejsze rozstrzygnięcia. Zgodnie z literą prawa, osobę pełniącą obowiązki prezydenta wskaże osobiście premier Donald Tusk.

Na oficjalny komunikat władz państwowych trzeba jeszcze trochę poczekać. Jeśli przecieki Radia ESKA znajdą pokrycie w rzeczywistości, nowym komisarzem zostanie Stanisław Kracik albo Piotr Kempf, a kolejne detale politycznej układanki stacja będzie podawać w swoich serwisach informacyjnych. W galerii zdjęć pod artykułem przypominamy z kolei moment zaprzysiężenia Aleksandra Miszalskiego i radnych dziewiątej kadencji w Urzędzie Miasta Krakowa.

64

Biedrzycka Expressem | 2026 05 25