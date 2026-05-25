Kraków bez Miszalskiego. Wassermann zdradza kulisy rozmów w PiS

Małgorzata Wassermann nie przebiera w słowach, oceniając prezydenturę Aleksandra Miszalskiego jako pasmo złych decyzji oraz ignorowania mieszkańców.

Według przedstawicielki Prawa i Sprawiedliwości krakowskie głosowanie stanowi mocne ostrzeżenie wymierzone wprost w Donalda Tuska i całą Koalicję Obywatelską.

Decyzje dotyczące kandydata PiS na włodarza miasta jeszcze nie zapadły, jednak posłanka potwierdza trwające wewnątrzpartyjne narady.

Referendum z 24 maja przypieczętowało los Aleksandra Miszalskiego jako gospodarza Krakowa. Głosowanie okazało się wiążące, a 171 581 obywateli jednoznacznie opowiedziało się za jego dymisją. Ta pozornie lokalna zmiana natychmiast wywołała ogólnopolskie echa. Ranga dawnej stolicy Polski sprawia, że takiego rozstrzygnięcia absolutnie nie można traktować wyłącznie w kategoriach miejskich roszad.

Aleksander Miszalski odwołany w Krakowie. Opozycja triumfuje i uderza w Donalda Tuska

Zakończenie głosowania z miejsca uruchomiło lawinę spekulacji wokół potencjalnych następców. O stanowisko włodarza tak kluczowego ośrodka bez wątpienia powalczą najsilniejsi gracze. Na liście potencjalnych pretendentów szybko pojawiła się Małgorzata Wassermann, od lat angażująca się w sprawy stolicy Małopolski. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości na łamach „Super Expressu” bezlitośnie rozliczyła ustępującego polityka, a także zasugerowała możliwe scenariusze na przyszłość.

„Aleksander Miszalski okazał się chyba najgorszym prezydentem, jakiego można sobie wyobrazić. Jego decyzje, zwłaszcza finansowe, były fatalne. Były skumulowane w czasie i bardzo mocno uderzały w mieszkańców Krakowa” — mówi Małgorzata Wassermann w rozmowie z „Super Expressem”.

Małgorzata Wassermann o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w Krakowie

Parlamentarzystka PiS z wyraźną satysfakcją komentuje ostateczny werdykt wyborców. Według niej krakowianie pokazali byłemu prezydentowi czerwoną kartkę, wysyłając niezwykle jasny komunikat.

Działaczka uważa, że to nie pojedyncze wpadki przekreśliły Miszalskiego, lecz cały system zarządzania miastem. Mieszkańców najbardziej oburzał brak dialogu, alergiczna reakcja na krytykę oraz marginalizowanie głosu lokalnej społeczności.

„To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że Aleksander Miszalski i jego otoczenie prezentowali wyjątkowo arogancki sposób uprawiania polityki i sprawowania władzy. Wszystkie zmiany, które wprowadzał, były mocno oprotestowane przez mieszkańców. Natomiast oni byli absolutnie głusi na te argumenty. Z tego, co mówili mieszkańcy, byli też bardzo aroganccy w odpowiedziach: że nie, bo oni uważają inaczej” — dodaje Wassermann.

Wynik referendum w Krakowie problemem Donalda Tuska? Posłanka punktuje

Krytyka ze strony Wassermann wykracza daleko poza ramy krakowskiego magistratu. Dla niej to głosowanie ma wymiar ogólnokrajowy i uderza bezpośrednio w zaplecze polityczne Platformy Obywatelskiej oraz samego Donalda Tuska. Z perspektywy posłanki kompromitacja Miszalskiego to balast, który ciągnie w dół całą partię odpowiedzialną za jego awans.

To zdecydowanie najbardziej uderzający wątek całego wywiadu. Posłanka skutecznie przenosi krakowską dymisję na grunt wielkiej krajowej polityki, traktując ją jako surowe memento dla obozu rządzącego. W takim ujęciu sprawa upadku obecnego włodarza przestaje być sporem o lokalne chodniki. Przekształca się w brutalny sprawdzian poparcia dla Platformy Obywatelskiej w mieście, które przez całe dekady uchodziło za jej bastion.

„Jednocześnie powiedziałabym, że ten styl uprawiania polityki, dziecinny, infantylny, był dla ludzi nie do zaakceptowania. To znalazło swój wymiar w decyzji, która została wczoraj podjęta. Muszę powiedzieć, że oczywiście wszyscy jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Ja tylko zadaję pytanie: gdzie jest dzisiaj Donald Tusk? Odnoszę wrażenie, że jakby zapomniał o tym, że to jest jego kandydat i że to jest Platforma Obywatelska. To bez wątpienia wyraźny sygnał w kierunku Donalda Tuska, jak oceniana jest jego władza — przede wszystkim na poziomie lokalnym, ale też na szczeblu centralnym” — ocenia posłanka PiS.

Wybory na prezydenta Krakowa. Czy Małgorzata Wassermann wystartuje?

Najbardziej palącym pytaniem pozostaje jednak przyszłość fotela prezydenckiego. Kraków po nagłym odwołaniu Miszalskiego musi przygotować się na kolejne starcie przy urnach, a w szeregach Prawa i Sprawiedliwości ruszyły już zaawansowane konsultacje. Kto ostatecznie stanie do walki o najważniejszy gabinet w mieście i czy będzie to Małgorzata Wassermann?

Sama zainteresowana unika jednoznacznych deklaracji w tej sprawie. Nie odcina się jednak stanowczo od krążących plotek, potwierdzając wprost, że odpowiednie analizy i dyskusje na szczytach władzy trwają w najlepsze.

Taka postawa w żadnym stopniu nie wygasza narastających spekulacji wokół politycznych przetasowań w dawnej stolicy. Sytuacja pozostaje niezwykle dynamiczna, a piłka jest po stronie władz centralnych partii. Prawo i Sprawiedliwość stoi przed dylematem: wystawić sprawdzoną, lokalną postać, czy poszukać nowego formatu kandydata, który po sukcesie referendum zjednoczy wokół siebie szerszy front antyplatformerski. Batalia o wpływy w Krakowie po upadku Aleksandra Miszalskiego dopiero wchodzi w decydującą fazę.

„Myślę, że to, kto będzie startował i jak to będzie wyglądało, jest decyzją władz. Takie rozmowy zapewne trwają. Będzie to ogłoszone przez centralę. U nas rozmowy toczą się od dłuższego czasu, natomiast nie ma jeszcze finalnego kształtu. Poza tym, tak jak mówię, nie ja jestem tutaj władna, żeby to ogłaszać” — mówi Wassermann.

