Policjant bohater z Krakowa z doniesieniem do prokuratury. Stanowcza odpowiedź Kierwińskiego

Informacja o tym, że mieszkający w Londynie Polak złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie krakowskiej interwencji policjantów, wywołała ogromne emocje w całym kraju. Jako pierwszy o tym fakcie poinformował portal Onet. Według ustaleń dziennikarzy pismo trafiło najpierw do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a stamtąd z przyczyn proceduralnych przekazano je odpowiedniej jednostce, która prowadzi główne śledztwo w tej sprawie.

Autor pisma z Wielkiej Brytanii domaga się szczegółowego zbadania samego momentu obezwładnienia 24-letniego napastnika. Mężczyzna stoi na stanowisku, że policjant nie powinien oddawać strzału w kierunku leżącego już na jezdni Michała Oksińskiego, ponieważ jego zdaniem agresor w tamtej sekundzie nie stwarzał już żadnego niebezpieczeństwa.

Sytuację w rozmowie z dziennikiem „Super Express” skomentował były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, mówiąc wprost: „Zawiadomienie złożone przeciwko policjantowi Jakubowi Kulikowi jest całkowicie bezzasadne i kuriozalne. Nie widzę tu żadnej podstawy do stwierdzenia, że mogło dojść do naruszenia przepisów prawa. Przepisy mówią o tym, że policjant może używać broni bez ostrzeżenia jeżeli mamy sytuację, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Tak było w tym przypadku”.

Temat wywołuje jednak ogromne kontrowersje. Informacje o wpłynięciu zawiadomienia stanowczo skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński, który opublikował w tej sprawie wpis na platformie X.

„Do człowieka który złożył doniesienie do prokuratury na naszych bohaterów. Oby nigdy nie znalazł się Pan w sytuacji, w której jedyną szansą na przeżycie będzie odwaga takich ludzi jak Ci których Pan bezpodstawnie oskarża. Panowie… Kuba, Artur… Jesteśmy z Was dumni” – napisał minister Marcin Kierwiński.

Do człowieka który złożył doniesienie do prokuratury na naszych bohaterów. Oby nigdy nie znalazł się Pan w sytuacji, w której jedyną szansą na przeżycie będzie odwaga takich ludzi jak Ci których Pan bezpodstawnie oskarża. Panowie… Kuba, Artur… Jesteśmy z Was dumni— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) November 13, 2026