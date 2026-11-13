Karol Nawrocki zjadł rogala w poznańskiej kawiarni. Na właściciela lokalu wylała się fala hejtu!

Wypiekanie rogali nadziewanych białym makiem z okazji dnia św. Marcina to wieloletnia poznańska tradycja. Od kilku lat ten regionalny przysmak cieszy się jednak ogromną popularnością w całym kraju i niemal każdy chce go skosztować. Na tę lokalną słodkość Karol Nawrocki zaprosił przebywającego z wizytą roboczą w Polsce prezydenta Słowacji. Obaj przywódcy wzięli wcześniej udział w inauguracji „3SI Digital Forum”, które zorganizowano w ramach Poznańskiego Kongresu Gospodarczego.

Podczas spotkania polityków znalazł się również czas na mniej formalne punkty programu. Karol Nawrocki oraz Peter Pellegrini udali się na spacer w okolice Starego Rynku w Poznaniu, aby spróbować tradycyjnych rogali świętomarcińskich. Przywódcy wstąpili do lokalu prowadzonego przez pana Adriana, który relacją z tych odwiedzin podzielił się w mediach społecznościowych.

„Dzisiejsza oficjalna wizyta Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego oraz Pana Prezydenta Słowacji Pana Petera Pellegriniego. Cieszę się, że mogę promować poznańskie cukiernictwo w Polsce i na świeci” – napisał właściciel kawiarni „Kociak”. Do wpisu dołączył także wspólną fotografię z Karolem Nawrockim.

Przedsiębiorca z pewnością nie przypuszczał jednak, że przez ten wpis stanie się obiektem zmasowanego hejtu. W reakcji na nieprzychylne komentarze pan Adrian opublikował na Facebooku specjalne oświadczenie, w którym odniósł się do wizyty Nawrockiego i Pellegriniego na tradycyjnych rogalach.

Wczoraj odwiedził naszą kawiarnie Prezydent Polski - Karol Nawrocki. Moja rodzina czytała wpisy o tym, że przez tę wizytę »Mój Tata się w grobie przewraca«... To zabolało. Być może jestem młody i naiwny. Ja naprawdę uwierzyłem przedwczoraj widząc tak dużo flag Polski na marszu Niepodległości , że my jesteśmy wszyscy jednym narodem. 2 lata temu swojego rogala podczas kampanii jadł Rafał Trzaskowski, a wczoraj podczas oficjalnej wizyty Prezydent Nawrocki. Każdy Gość będzie u nas witany z szacunkiem - bez względu na barwy polityczne, poglądy czy kolor skóry” – napisał właściciel lokalu.

W dalszej części swojego wpisu przedsiębiorca ujawnił, że otrzymał mnóstwo wiadomości od klientów, którzy zadeklarowali bojkot kawiarni z powodu ugoszczenia w niej Karola Nawrockiego.

„Wiele osób napisało, że nie przyjedzie już do naszej kawiarni przez wizytę Prezydenta RP. Jest mi niezmiernie przykro, ale z pełną pokorą biorą to na siebie… Chciałem, aby miasto Poznań było miejscem przyjaznym i tolerancyjnym. Być może moja wiara w jedność była nad wyrost. Wierzę, ze kiedyś nie będzie podziałów i kłótni. Kiedyś wspólnie usiądziemy do stołu i w zgodzie zjemy rogale. Jeśli popełniłem błąd, przepraszam. Chciałem ugościć tylko Prezydenta naszego kraju szanując demokratyczny wybór wielu Polaków. Adi z Kawiarni Kociak” – przekazał w oświadczeniu.

Na szczęście pod opublikowanym postem szybko pojawiło się mnóstwo pozytywnych reakcji od internautów, którzy wyrazili pełne wsparcie dla załamanego właściciela lokalu.

„Nie jestem zwolennikiem Prezydenta, ale pełni funkcję głowy Państwa i należy mu się szacunek. Też zaprosiłbym go do siebie i porozmawiał, nie widzę w tym nic złego. Ten kto pisze takie bzdury pokazuje brak kultury i dobrego wychowania. Musimy rozmawiać, nawet a może pomimo, że mamy inne zdania!” – skomentował jeden z użytkowników sieci.

„Czy się to komuś podoba, czy nie, Karol Nawrocki jest Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Możemy mieć różne poglądy polityczne, ale szacunek do drugiego człowieka powinien być ponad podziałami” – dodał kolejny internauta.

„Adi, nie masz absolutnie za co przepraszać! Wręcz przeciwnie – zachowałeś się z klasą, godnością i kulturą, których niestety coraz częściej brakuje w naszej codzienności” – czytamy w innym komentarzu wspierającym przedsiębiorcę.