Joanna Senyszyn pokazała zdjęcie ze ślubu. Gdyby jej mąż żył, świętowaliby złote gody

Obecnie wizerunek Joanny Senyszyn jest nierozerwalnie związany zeznanymi wszystkim czerwonymi koralami oraz jej słynnym powitaniem „Kochani!”. Choć Polacy świetnie kojarzą jej wygląd sprzed kilkunastu lat, mało kto wie, jak prezentowała się w czasach swojej młodości. Polityczka postanowiła to zmienić i udostępniła fotografię z niezwykle ważnego dnia, jakim był jej własny ślub. Kadr uwieczniający chwilę nakładania obrączek opatrzyła krótkim podpisem. „Dziś 50. rocznica naszego ślubu” – przekazała Joanna Senyszyn. Panna młoda wystąpiła w sukni o fasonie wpisującym się w ówczesne trendy oraz trzymała subtelny bukiet. Z kolei jej wybranek postawił na klasyczny ciemny garnitur, który uzupełnił niezwykle popularną w tamtym okresie dużą muchą. Uroczystość odbyła się 13 listopada 1976 roku, kiedy polityczka miała 27 lat, co oznacza, że para świętowałaby teraz złote gody.

Senyszyn od przeszło roku pozostaje jednak wdową. Jej ukochany mąż Bolesław Senyszyn odszedł 10 lutego 2025 roku, a ta bolesna strata była dla niej ogromnym wstrząsem. Para darzyła się głębokim uczuciem, żyła w pełnej harmonii i stanowiła znakomicie uzupełniające się małżeństwo. W lutym polityczka wspominała zmarłego partnera w mediach społecznościowych. „Dziś mija rok od śmierci mojego męża. Bardzo mi go brakuje” – napisała wówczas Joanna Senyszyn.

Mimo że Senyszynowie nie mieli własnego potomstwa, czuli się ze sobą niezwykle szczęśliwi. Sama polityczka na łamach „Super Expressu” otwarcie tłumaczyła powody świadomej rezygnacji z macierzyństwa. „Miałam inne życiowe plany, uważam, że to była bardzo dobra decyzja. Miałam tysiące »dzieci« na Uniwersytecie Gdańskim, miałam magistrów, doktorów. (...) Miałam inne plany chciałam pracować naukowo” – mówiła w wywiadzie dla „Super Expressu” Joanna Senyszyn. Podczas innej rozmowy z gazetą „Super Express” rozwinęła ten wątek i wyjaśniła podejście swojego małżonka. „Wybrałam model życia bez dzieci i jestem bardzo zadowolona, nigdy tego nie żałowałam, uważam, że to jedna z najlepszych decyzji w życiu. Mężowi przez chwilę wydawało się, że chce mieć dzieci, ale szybko zrozumiał, że jednak nie chce. (...) Uważam, że byłabym bardzo dobrą matką” – dodała w tej samej rozmowie polityczka.

Zmarły mąż Joanny Senyszyn ukończył studia prawnicze. Swoje całe życie zawodowe związał z wymiarem sprawiedliwości, pracując jako adwokat, sędzia, radca prawny oraz wykładowca.

Poniżej prezentujemy fotografie, które doskonale obrazują, jak zgodną parę tworzyli małżonkowie.

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