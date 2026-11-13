Krzysztof Gawkowski apeluje do Karola Nawrockiego. Ważą się losy ustawy o blokowaniu treści w sieci

W piątek na platformie X minister cyfryzacji zamieścił wpis zaadresowany bezpośrednio do prezydenta RP. W swoim apelu polityk nawiązuje zarówno do konstytucyjnych obowiązków głowy państwa, jak i do roli rodzica. Argumentuje przy tym, że przygotowane regulacje prawne zapewnią milionom obywateli ochronę przed niebezpieczeństwami czyhającymi w internecie.

Zwracam się dziś do Pana nie tylko jako do głowy państwa, w której rękach spoczywa decyzja o przyszłości prawa, które może chronić miliony Polek i Polaków. Zwracam się do Pana także jako do ojca, bo gdy rozmawiamy o bezpieczeństwie dzieci w internecie, za nazwami ustaw, przepisami i politycznymi sporami kryje się doświadczenie, które każdy rodzic potrafi sobie wyobrazić

Tak na platformie X napisał wicepremier oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Szef resortu cyfryzacji podkreśla, że instytucje państwowe muszą reagować na zjawisko przemocy w internecie. W ocenie wicepremiera dbanie o bezpieczeństwo najmłodszych internautów nie koliduje z prawem do wolności słowa.

Bezpieczeństwo dzieci i wolność nie są wartościami, które musimy sobie przeciwstawiać. Przeciwnie, dziecko, które boi się przemocy, szantażu czy upokorzenia, nie jest naprawdę wolne

- dodaje w swoim wpisie minister Krzysztof Gawkowski.

Termin decyzji Karola Nawrockiego. Dlaczego Krzysztof Gawkowski apeluje teraz

Opublikowany 12 listopada 2026 roku apel ukazał się na dzień przed wygaśnięciem konstytucyjnego czasu na ruch ze strony prezydenta. Ostateczny termin na podjęcie decyzji w sprawie ustawy przez Karola Nawrockiego mija dokładnie 13 listopada 2026 roku. W swoim oświadczeniu Gawkowski otwarcie wzywa do podpisania dokumentu przed upływem tego czasu.

Na końcu tej historii nie ma europejskiego rozporządzenia, politycznego sporu ani kompetencji kolejnej instytucji. Jest dziecko, które czeka na pomoc. Jest rodzic, który chce je ochronić. I jest państwo, które musi udowodnić, że potrafi stanąć po ich stronie. Panie Prezydencie, dzieci nie mogą czekać, aż dorośli zakończą swoje polityczne spory

- zaznacza szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Emocje towarzyszące tym przepisom to efekt wcześniejszych kroków Pałacu Prezydenckiego. Dla Karola Nawrockiego nie jest to pierwszy konflikt z rządem w tym temacie, ponieważ w styczniu 2026 roku prezydent zdecydował się zawetować poprzedni projekt ustawy regulującej ten obszar.

Ustawa o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Główne założenia przepisów DSA

Leżąca na prezydenckim biurku ustawa stanowi drugą próbę implementacji do polskiego prawa unijnego Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, czyli DSA). Z informacji przekazywanych przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz specjalistyczny serwis CyberDefence24 wynika, że kluczowym celem nowych regulacji jest uruchomienie sprawnego mechanizmu blokowania nielegalnych treści w sieci.

Przepisy wycelowano głównie w materiały ukazujące wykorzystywanie seksualne nieletnich, a także w dezinformację, internetowe oszustwa (określane jako scamy) oraz mowę nienawiści. Zawarte we wpisie Gawkowskiego określenie o prawie chroniącym „miliony Polek i Polaków” stanowi własną ocenę polityka, który w rozmowach z mediami wyjaśniał, że nowe regulacje mają gwarantować bezpieczeństwo milionom dzieci i nastolatków obecnych w sieci.

Do zarzutów o potencjalne wprowadzanie cenzury odniósł się wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Jak podaje lokalny portal „Życie Częstochowy i powiatu”, przytaczając słowa polityka z 12 listopada 2026 roku, wiceszef resortu zagwarantował, że decyzje o blokowaniu obejmą tylko czyny zakazane przez Kodeks karny, z wyłączeniem opinii i poglądów politycznych. Standerski podkreślił też, że w sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu czy intymności najmłodszych nakazy usunięcia treści będą miały rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja Karola Nawrockiego w sprawie DSA. Polsce grożą kary finansowe

Konsekwencje rozstrzygnięcia głowy państwa wykraczają poza wewnętrzny konflikt polityczny. Polska jako jedyny kraj należący do Unii Europejskiej wciąż nie zaimplementowała regulacji DSA do krajowego porządku prawnego. Dalsza zwłoka we wdrożeniu wspólnotowych przepisów naraża państwo na dotkliwe kary finansowe nakładane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Prezydent Karol Nawrocki ma czas do 13 listopada 2026 roku na wybór jednej z trzech opcji przewidzianych w konstytucji, czyli podpisanie dokumentu, ponowne weto lub odesłanie przepisów do Trybunału Konstytucyjnego. W przypadku złożenia podpisu przez głowę państwa regulacje dotyczące blokowania nielegalnych materiałów w sieci zaczną obowiązywać po trzech miesiącach od ich oficjalnej publikacji.

Krzysztof Gawkowski z żoną