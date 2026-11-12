Policja żąda nagrań z protestu przed TK. Stacja wPolsce24 odpowiada odmową

Stacja wPolsce24 odmawia wydania nagrań policji po konsultacji z prawnikami

Jak podał portal wPolsce24.tv, po przeanalizowaniu sprawy przez prawników stacja podjęła decyzję o odmowie przekazania nagrań organom ścigania. Redaktor naczelny telewizji Jacek Karnowski nazwał działania służb „niepokojącym sygnałem” i zapowiedział „twardą obronę wolności słowa i pluralizmu mediów”.

Wcześniej w czwartek funkcjonariusze policji ubrani po cywilnemu przybyli do siedziby TV Republika i pozostawili w recepcji oficjalne pismo z żądaniem udostępnienia materiałów wideo z manifestacji, która odbyła się w połowie października przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Telewizja wPolsce24 poinformowała, że do jej redakcji trafiło analogiczne wezwanie.

W piśmie datowanym na 15 października, które stacja upubliczniła w czwartek, Prokuratura Okręgowa w Warszawie wystąpiła do redakcji „w związku ze zdarzeniami, jakie miały miejsce 14.10.2026 r.”. Prokuratura zażądała udostępnienia materiałów „z przebiegu manifestacji od momentu podjęcia decyzji przez Policję o odsunięciu protestujących w celu umożliwienia wjazdu pojazdom na teren Trybunału Konstytucyjnego (...) do godziny 13”.

Jacek Karnowski tłumaczy decyzję wPolsce24. Chodzi o bezpieczeństwo manifestantów

Jacek Karnowski poinformował na antenie wPolsce24, że zdaniem prawników telewizji w przesłanym dokumencie zabrakło „wystarczającej oraz precyzyjnej podstawy prawnej”, która nakładałaby na redakcję obowiązek przekazania śledczym nieemitowanych materiałów dziennikarskich. W rezultacie stacja zdecydowała, że na obecnym etapie nie udostępni nagrań.

Szef redakcji zaznaczył, że występowanie przez organy ścigania o materiały dziennikarskie nie jest niczym nadzwyczajnym w toku prowadzonych postępowań. Ocenił jednak, że wysłanie policjantów w cywilnych ubraniach bezpośrednio do redakcji stanowi „procedurę wyjątkowo niepokojącą i niespotykaną w dotychczasowej praktyce prasowej”. Karnowski mówił także o „braku zaufania do intencji władzy oraz obawie o bezpieczeństwo uczestników manifestacji”.

Tej władzy żadnego nagrania na pewno nie wydamy sprzed Trybunału Konstytucyjnego, mogę to powiedzieć dlatego, że mamy niskie zaufanie i może to być użyte na przykład do jakiegoś rozpracowywania bądź identyfikacji uczestników protestu. Więc tego na pewno nie zrobimy i to mogę zadeklarować w naszym imieniu – zapewnił na antenie redaktor naczelny wPolsce24.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie wyjaśnia żądania wobec TV Republika

W czwartek po południu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda przedstawiła PAP szczegóły osobnego wezwania, które otrzymała TV Republika. Poinformowała, że żądanie wydania materiałów skierowano w związku ze śledztwem wszczętym na podstawie zawiadomienia szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Sprawa dotyczy wydarzeń z 16 października przed Trybunałem Konstytucyjnym, w których pokrzywdzonymi są funkcjonariusze policji i premier. Prokurator zwrócił się o przekazanie nagrań z protestu, logów systemów emisyjnych oraz systemów wykorzystywanych do tworzenia pasków informacyjnych. Wezwanie obejmuje również dokumentację organizacyjną stacji, między innymi kopie koncesji, harmonogramy pracy, podział obowiązków oraz listy obecności pracowników.

Julia Szozda podkreśliła, że żądanie prokuratury nie dotyczyło urządzeń elektronicznych ani dokumentów objętych ochroną wynikającą z tajemnicy dziennikarskiej.