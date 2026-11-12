Donald Tusk do Karola Nawrockiego: "Nie lękaj się, prezydencie". Pałac Prezydencki stawia warunek

Donald Tusk zaprosił Karola Nawrockiego do swojego domu w Sopocie

W środę, 11 listopada, podczas ceremonii chrztu nowego promu „Bursztyn Unity” w Szczecinie, odbywającej się w Narodowe Święto Niepodległości, premier Donald Tusk zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do swojego domu.

– Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać; trochę czekałem na to zaproszenie. Ale od serca, w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana, razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi, do mnie do domu w Sopocie. (…) Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy. Moje mieszkanie (jest) nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiamy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem – powiedział Tusk.

W czwartek, 12 listopada, zaproszenie szefa rządu skomentował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Ocenił, że propozycja Tuska nie była szczera, a jego gest miał polityczny charakter. Podkreślił również, że do spotkania może dojść dopiero po spełnieniu warunków postawionych przez Karola Nawrockiego, a więc:

– Wycofania policji z Trybunału Konstytucyjnego i umożliwienia wejścia do Trybunału sędziom, którzy mają tam prawo przebywać, bo są sędziami Trybunału – poinformował.

„Nie lękaj się, prezydencie”. Tusk odpowiada na warunki Nawrockiego

Pytany w czwartek w Dublinie o ewentualne spotkanie z prezydentem Donald Tusk zaznaczył, że wierzy w sens bezpośrednich rozmów, które odbywają się w spokojnej atmosferze, bez agresji i wzajemnych ataków. Szef rządu raz jeszcze potwierdził, że jego zaproszenie do domu w Sopocie nadal obowiązuje. Wyjaśnił, że chciałby spotkać się z Karolem Nawrockim, przełamać się z nim opłatkiem i w bardziej osobistej atmosferze porozmawiać o sytuacji w Polsce oraz wzajemnych relacjach.

Premier przypomniał ponadto, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego ustalił z Karolem Nawrockim, że takie spotkanie się odbędzie.

– To prezydent zaproponował: „wyślę panu esemesa z propozycją daty, miejsca”. Ja powiedziałem: „okej, czekam”. A później nagle się coś tam zmieniło – relacjonował szef rządu.

Donald Tusk przyznał również, że najchętniej powiedziałby prezydentowi: „nie lękaj się, prezydencie, ja ci nic nie zrobię w czasie takiego spotkania”.

– Jeśli ktoś kogoś zaprasza na opłatek, a druga strona mówi o jakichś warunkach, to znaczy, że tam coś nie gra tak do końca – dodał Tusk.

Spór o spotkanie prezydenta z premierem. W tle Trybunał Konstytucyjny

3 listopada, po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Donald Tusk poinformował, że zaproponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie w cztery oczy. Rozmowa miała dotyczyć możliwości trwałego ograniczenia napięć w kraju.

6 listopada szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki przekazał za pośrednictwem platformy X, że rozmawiał o spotkaniu prezydenta z premierem z szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janem Grabcem. Jak wyjaśnił, przedstawił mu „stanowisko Prezydenta RP przedstawione podczas RBN: wychodzą z terenu TK kordony Policji, wchodzą do TK legalni sędziowie”. Jeszcze tego samego dnia Grabiec poinformował, że Bogucki „mówił o jakichś warunkach wstępnych, które powinny być spełnione”. Uznał również, że takie stanowisko jest niewłaściwe, ponieważ „prezydent Polski z premierem powinni być w stanie rozmawiać bez stawiania wstępnych warunków”.

Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Premier i prezydent mają odmienne stanowiska

30 października przedstawiciele grupy osób wybranych na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm obecnej kadencji przekazali, że Anna Korwin-Piotrowska, jako sędzia o najdłuższym stażu, przejęła kierowanie Trybunałem. Wydała także zarządzenie w sprawie przerwy w wykonywaniu obowiązków przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego.

Bogdan Święczkowski określił te działania mianem uzurpacji. Podobną ocenę przedstawił Karol Nawrocki, który stwierdził wówczas m.in., że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Premier Donald Tusk zaprezentował z kolei inne stanowisko. Zwrócił uwagę, że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale prezydent nie odebrał ślubowania od części z nich. Zdaniem szefa rządu prezes Bogdan Święczkowski uniemożliwiał im rozpoczęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach oczekiwania postanowili przystąpić do wykonywania obowiązków, „zostali zaatakowani”. W czwartek premier ponownie zabrał głos w sprawie sytuacji w Trybunale. – Sprawa jest rozstrzygnięta, jeśli chodzi o TK. W tym sensie rozstrzygnięta, że mamy Trybunał, będzie wydawał orzeczenia, mam taką nadzieję. Bardzo wielu obywateli czeka na orzeczenia i interpretacje ze strony TK.