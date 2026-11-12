Karol Nawrocki i prezydent Słowacji na poznańskim rynku. Spróbowali lokalnego przysmaku

Spotkanie Karola Nawrockiego z Peterem Pellegrinim. Rozmowy o gospodarce i bezpieczeństwie

Prezydent Słowacji Peter Pellegrini przybył do Polski z wizytą roboczą. Na dziedzińcu Pałacu w Rogalinie (woj. wielkopolskie) odbyła się ceremonia oficjalnego powitania słowackiego przywódcy przez Karola Nawrockiego. Obaj prezydenci wzięli także udział w otwarciu „3SI Digital Forum”, odbywającego się w ramach Poznańskiego Kongresu Gospodarczego.

Przywódcy Polski i Słowacji rozpoczęli spotkanie od rozmowy w cztery oczy, po której przewodniczyli obradom delegacji obu krajów. Spotkanie zorganizowano w formule śniadania roboczego.

Rozmowy dotyczyły współpracy politycznej i gospodarczej Polski ze Słowacją, a także rozbudowy infrastruktury i rozwoju nowoczesnych technologii. Prezydenci omówili ponadto przyszłość Inicjatywy Trójmorza, znaczenie udziału Polski w G20 dla reprezentowania interesów regionu oraz aktualne kwestie związane z bezpieczeństwem.

Karol Nawrocki i prezydent Słowacji jedzą rogale świętomarcińskie w Poznaniu

Podczas wizyty znalazł się również czas na mniej oficjalne spotkanie. Karol Nawrocki i Peter Pellegrini odwiedzili Stary Rynek w Poznaniu, gdzie skosztowali rogali świętomarcińskich. Ten tradycyjny przysmak Wielkopolski powstaje z ciasta półfrancuskiego wypełnionego nadzieniem z białego maku, bakalii oraz orzechów. Rogale są nieodłącznie związane z dniem św. Marcina, obchodzonym 11 listopada, a historia ich wypieku w Poznaniu sięga XIX wieku. Prezydent Słowacji opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze wspólnej degustacji z Karolem Nawrockim.

Z Karolem Nawrockim na Starym Rynku w Poznaniu, gdzie próbujemy tradycyjnego rogala świętomarcińskiego. Smacznego! (tłumaczenie red.) – napisał Peter Pellegrini we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych

With @NawrockiKn at Poznań’s Old Market Square, tasting the traditional St. Martin’s croissant. 🇵🇱 Smacznego! https://t.co/9oT4FmdqUO— Peter Pellegrini (@PellegriniP_) November 12, 2026

Wystąpienie Karola Nawrockiego na Poznańskim Kongresie Gospodarczym

Warto przypomnieć, że podczas Poznańskiego Kongresu Gospodarczego dyskutowano o rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji oraz współpracy gospodarczej krajów należących do Inicjatywy Trójmorza. Karol Nawrocki zwrócił uwagę na potrzebę inwestowania w innowacyjne rozwiązania, wspierania firm oraz rozwijania współpracy środowiska naukowego z biznesem. Podkreślił również znaczenie obecności Polski w G20 i konieczność wzmacniania konkurencyjności państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej na rynku międzynarodowym.