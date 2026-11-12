Pałac Prezydencki stawia warunki Donaldowi Tuskowi. Bez tego nie dojdzie do spotkania

Na najbliższy poniedziałek zaplanowano wspólne rozmowy z udziałem reprezentantów wszystkich opcji politycznych. Rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz przekazał, że jeszcze dzisiaj, czyli w czwartek 12 listopada 2026 roku, do szefów poszczególnych partii trafią oficjalne zaproszenia. Inicjatywa ma na celu zakończenie trwającego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, a gospodarzem negocjacji z ramienia prezydenta będzie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chociaż otoczenie głowy państwa zapewnia o gotowości do porozumienia, udział Donalda Tuska w tych rozmowach stoi pod znakiem zapytania.

Sonda Czy Polska powinna przeprowadzić reset Trybunału Konstytucyjnego? Tak, cały skład TK powinien zostać wybrany od nowa Nie, należy rozwiązać spór bez wymiany wszystkich sędziów Nie mam zdania

Warunki Pałacu Prezydenckiego dla Donalda Tuska w sprawie TK

Współpracownicy głowy państwa stawiają sprawę jednoznacznie i uzależniają ewentualne spotkanie z premierem od określonych działań rządu. Otoczenie prezydenta sformułowało dwa konkretne wymogi, które ocenia jako niezwykle łatwe do zrealizowania. Pierwszym z nich jest odwołanie funkcjonariuszy policji sprzed gmachu Trybunału Konstytucyjnego, natomiast drugim zapewnienie prezesowi oraz wiceprezesowi TK swobodnego dostępu do wnętrza siedziby tej instytucji.

„To są dwa bardzo proste do spełnienia warunki, by móc dalej kontynuować jakikolwiek dialog z panem premierem” – powiedział Rafał Leśkiewicz. Dziennikarze dopytywali również o możliwość zorganizowania spotkania na szczycie w Wigilię, ponieważ Donald Tusk zaprosił Karola Nawrockiego w tym terminie do swojego prywatnego domu. Rzecznik prezydenta nie potwierdził jednak tej daty i po raz kolejny przypomniał, że priorytetem pozostaje realizacja postawionych wcześniej wymogów.

Spór o Trybunał Konstytucyjny i możliwy reset konstytucyjny

Atmosfera polityczna staje się coraz bardziej gorąca, a prezydenccy ministrowie ostrzegają przed narastającym bezprawiem. Rzecznik prezydenta wprost podważył legalność działania Anny Korwin-Piotrowskiej jako pełniącej obowiązki prezesa TK. Pojawiło się poważne zagrożenie, że w krótkim czasie w kraju zaczną funkcjonować równolegle dwa podmioty uważające się za Trybunał Konstytucyjny, co doprowadziłoby do paraliżu związanego z honorowaniem wyroków. Chcąc uniknąć takiego obrotu spraw, Kancelaria Prezydenta bierze pod uwagę wszelkie warianty, łącznie z proponowanym wcześniej przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza resetem konstytucyjnym.

W trakcie wystąpienia Rafał Leśkiewicz skomentował także medialne spekulacje dotyczące pomysłu powołania Gwardii Prezydenckiej. Z jego słów wynika, że do tej pory nie podjęto w tej kwestii żadnych ostatecznych kroków. Rzecznik zaznaczył jednocześnie, że prezydent Karol Nawrocki bardzo dobrze ocenia dotychczasową służbę funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, którzy na co dzień odpowiadają za jego bezpieczeństwo.

Galeria poniżej: Protest przed TK 12 XI 2026

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